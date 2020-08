Bereits im Mai hatte Thomas E. Bauer angekündigt, die Zahl der Veranstaltungen im Konzerthaus Blaibach zu verdoppeln. Der Intendant hat die Ankündigung auch umgesetzt, wie ein Blick in das an diesem Freitag mit Beethoven startende Herbstprogramm zeigt. Die meisten Aufführungen finden mehrmals, oft an aufeinanderfolgenden Abenden statt, da im Saal unter Corona-Bedingungen nur maximal 70 Zuschauer Platz finden. Regulär wären es 200. Auffallend ist die erweiterte Programmpalette. Bauer setzt nicht mehr nur auf klassische Konzerte auf hohem Niveau, sondern er hat auch Georg Ringsgwandl, Max Mutzke oder Susi & Die Spiesser, eine neue Formation um Susi Raith, in die Oberpfalz eingeladen. Zu Gast sind auch der Windsbacher Knabenchor oder die Regensburger Domspatzen.