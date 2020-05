Thomas E. Bauer, Intendant und Geschäftsführer des Konzerthauses in Blaibach, hat es die Laune noch nicht verhagelt. Natürlich trifft das Coronavirus auch sein Haus. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Ministerpräsident Söder in der vergangenen Woche habe er beschlossen, das Konzerthaus definitiv bis 31. August zu schließen. Das bedeutet nebenbei ja nun auch, dass Söder weiß, dass es an den Ausläufern des Bayerischen Waldes ein Konzerthaus gibt. Das ist bemerkenswert.

Bauer sieht darin aber nicht die einzige gute Nachricht. Offenbar hallt das Gespräch mit Söder noch nach, wenn er mitteilt, unser Bundesland bekenne sich zu seinem Selbstverständnis als Kulturstaat und bringe jetzt einen massiven Schutzschirm für freie Künstler und Kultureinrichtungen auf den Weg. Tatsächlich will Bauer auch dazu beitragen, dass die Einbußen wenigstens teilweise abgefedert werden können. Von September an bis Ende des Jahres sollen 100 zusätzliche Konzerte auf das Programm aufgesetzt werden. "Natürlich werden wir das Haus vor und hinter der Bühne auf unabsehbare Zeit nicht voll besetzen können, aber wir werden kreative Lösungen finden, um die Sicherheit von Publikum und Künstlern zu gewährleisten. Hinsichtlich der Konzertausfälle der letzten Wochen haben wir mit beinahe allen Künstlern Ersatztermine in 2021 platzieren können." Die erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit und können bis Ende nächsten Jahres für jedes beliebige Konzert angerechnet werden. Das "Wunder von Blaibach" geht weiter.