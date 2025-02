Pop hat die Superkraft, die Zeit anzuhalten. Das sieht man an Musikern wie Lenny Kravitz. Der lebt immer noch ein Macho-Leben, wie man schon damals gerade mal Rockstars wie ihm zugestand. In den Neunzigern sagte man dem New Yorker nicht nur Affären mit Madonna (für die er die US-Nummer-Eins „Justify My Love“ schrieb) nach. Wilde Zeiten waren das, als er mit „Mamma Said“ und „Are You Gonna Go My Way“ die damals sexyeste Popmusik machte – und die war eben gar nicht zukunftshungrig, sondern speiste sich aus Kravitz’ Vorlieben für James-Brown-Soul, Led-Zeppelin-Rock, Jimi-Hendrix-Gitarrengeorgel und Sex-Funk-Gott Prince.