Weitgereiste Bands kommen heim. Wie die Emil Bulls, deren Sänger Christ von Freydorf heuer für einen guten Zweck mit dem Fahrrad bis zum Heavy-Metal-Giganto-Festival in Wacken gestrampelt ist. Der Frontmann mit den strammsten Waden des Genres und seine Band sind noch lange nicht ausgepowert, wie jedes Jahr trommeln sie die Fans zum „X-Mas-Bash“ im Backstage zusammen und hauen auf die Glocke (21. Dezember). Passenderweise spielt da am Tag darauf die deutsche Hardrock-Königin Doro. Die 60-Jährige hat heuer nicht nur beim Boxkampf des Jahres gesungen (Raab gegen Halmich), sondern auch mit den Bulls die Single „Warriors of Love“ aufgenommen. Zum Duett in Wacken kam es nicht, vielleicht ergibt sich in München die Gelegenheit.

Freilich geht es auch beschaulicher. Etwa wenn Nuschel-Kuschel-Sänger Philipp Poisel, der einst die größten Hallen des Landes mit Balladen wie „Wie soll ein Mensch das ertragen“ in ein Tränenmeer verwandelte, nun solo mit Gitarre in der Kirche St. Matthäus auftritt (17. Dezember). Adventstouren scheinen sein Ding zu sein derzeit, er hat schon die nächste für 2025 angekündigt (21. Dezember 2025, Carl-Orff-Saal).

Mulo Francel und seine Band "Quadro Nuevo" spielen ihr Silvesterkonzert in der Musik-Hochschule. (Foto: Sebastian Gabriel)

Auf ein spannendes Jahr 2024 können einige Musiker zurückblicken: Mulo Francel zum Beispiel, der als Kurator viele einzigartige Konzerte für den Silbersaal des Deutschen Theaters arrangiert und somit eine neue Heimat für Weltmusik in München etabliert hat. Mit seiner Stammformation Quadro Nuevo traf er dort auf den Astro-Philosophen Harald Lesch, jetzt schaut die Band allein beim Silvesterkonzert in der Musik-Hochschulen in die Sterne. Oder die Acher-Brüder, die hatten wirklich viel Stress dieses Jahr, um ihr weltweit renommiertes „Alien Disco Festival“ gegen das Spardiktat des Kulturreferates doch noch im Volkstheater steigen lassen zu können. Jetzt dürfen es die The Notwist-Musiker mit ihrer Hochzeitskapelle im Fraunhofer gemütlich ausklingen lassen (22. Dezember). Und Monobo Son, dem Attribut „La BrassBanda-Ableger“ längst entwachsen, können sich wirklich immer noch über ihr gelungenes Album mit dem sommerlichen Titel „Bitte Meer!“ freuen. Songwriter Manu Winbeck und seine Truppe spielen es noch einmal in der Muffathalle vor (27. Dezember).

Vielen Bands steht das Wasser bis zum Hals - "Monobo Son" wünschen sich: "Bitte Meer!" (Foto: Felix Pitscheneder)

Dagegen schaut Günter Sigl voraus, wenn er am 29. und 30. Dezember das Lustspielhaus in sein Musizierzimmer verwandelt. Denn der Sänger der Spider Murphy Gang (und Träger des Bayerischen Verdienstordens, der Medaille „München leuchtet“ in Gold, des Bambi und mehr) wird mit seinen Studio-Musikern wohl schon ein paar Songs seines neuen Solo-Albums auspacken (dem ersten seit 2002), das er hier Anfang Januar den Medien präsentieren wird.

Enthüllen passt auch gut in die Zeit der Adventstürchen und Geschenke. Hinter der neuen Verpackung Samsemilia (möglicherweise eine Anspielung an die weiblichen Canabis-Samen Sinsemilla) steckt kein Geringerer als Hamburgs Hip-Hop-Allstar Samy Deluxe, hier als Superheld im Kifferbeat-Gewand von Morlockko Plus (19. Dezember, Technikum). Kleiner Ausblick: Mit den Instrumental-Feingeistern Mikis Takeover Ensemble kommt der Nikolaus-bärtige Rapper bald zurück (20. März, Isarphilharmonie).