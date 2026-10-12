Die Pop -Riesen werfen lange ihre Schatten voraus, schon jetzt weiß man, dass die Brit-Pop-Giganten Oasis 2027 für ihre einzigen drei Deutschlandkonzerte nach München kommen. Und seit sich eine lange Schlange geduldiger junger Menschen gefühlt einmal um den Kleinhesseloher See im Englischen Garten gewickelt hat, weiß man auch, dass im Seehaus nicht etwa ein neues Trendfoodprodukt der Gen Z erstmals ausgegeben wurde, sondern dass Kraftklub nächstes Jahr gleich zwei Konzerte auf dem Königsplatz spielen (13. und 14. August). Denn die liebenswert linke Chemnitzer Band hatte ihre Fans im Internet zum Kartenvorverkaufsstart gebeten – die Tickets haben Felix Kummer und Co. dann tatsächlich persönlich übergeben und nebenbei für etliche Selfies Spalier gestanden.

Zwei Mal Königsplatz, das werden die bisher größten Auftritte von Kraftklub („Schüsse in die Luft“) in München sein. Bisher hatten sie zumindest mit größeren Indoor-Konzerten ihre liebe Not, wollten lange nicht über die Zenith-Halle hinaus, aus Angst vor der Dynamik von Sitzplatzkonzerten in der Olympiahalle. Die allerdings legten sie bei ihrem Auftritt im März dieses Jahres dann in einem furiosen Konzert ab.

Die Olympiahalle ist also absolut Pop-Party-tauglich, das haben schon die ersten Herbstkonzerte hier mit Apache 207 und Bryan Adams gezeigt, wo nahezu Bierzeltstimmung aufkam. Niemand muss also auf die Open-Air-Saison 2027 warten, schon jetzt stehen große Konzerte für eine breite Palette an Geschmäckern an.

Immer schon polarisiert haben Tokio Hotel, die anfangs mit ihrem Manga-Poprock Millionen Teenager faszinierten, dann aber, als sie eine Erwachsenen-Band sein wollten, trotz immenser Marketing-Anstrengung und Familienaufnahme in Heidi Klums Business-Imperium in der Bedeutungslosigkeit zu versinken drohten. In München spielten sie vor einigen Jahren nur mehr vor dünn gefüllter Tonhalle, was man Kritikern offenbar nicht zumuten wollte und diese auslud. Inzwischen sind Bill und Tom Kaulitz aber wieder die Lieblinge der Nation, dauerpräsent in „Germany’s Next Top Model“, in ihrer Netflix-Familiensaga, ihrem Podcast und bald als Nachfolger von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass …?!“ (5. Dezember). Ob sie nicht nur herzallerliebst und offenherzig plaudern, sondern auch noch Musik machen können? Das werden sie am 16. Oktober mit ihrem neuen Album „Encore“ zeigen und am 16. November in der Olympiahalle, wo sie zuletzt 2010 auftraten. „Es wird größer als je zuvor“, versprechen Tokio Hotel.

Und was sind die anderen Events vor dem Advent in der Olympiahalle: Da ist Niall Horan (31. Oktober), dessen Tour-Titel „Dinner Party“ etwas tiefstapelt. Feierte der Sänger doch schon viel größere Feste, etwa 2023 am St. Patrick’s Day mit Joe Biden im Weißen Haus oder noch früher mit Kumpel Harry Styles und seiner Boy-Band One Direction, vor der er sich vor zehn Jahren trennte.

Immer nah an seinen Fans: Nico Santos beim Superbloom-Festival 2026. Foto: Catherina Hess

Es folgt Nico Santos, vom Animateur in einem Ferienclub zum Fernsehliebling des Landes aufgestiegenes Universaltalent. In die Olympiahalle wird er nicht nur seine Radiohits „Home“, „Rooftop“, „Safe“ und „Better“ mitbringen, sondern sicher auch wieder Lieblingslieder von Michael Jackson und anderen, die er tatsächlich prima rüberbringt. Trotzdem wird er – Prognose! – „The Voice Of Germany“ 2026 nicht mit einem seiner Talente gewinnen, weil sein Jury-Kontrahent Rea Garvey die umwerfende Musical-Sängerin Bianca Basler unter seine Fittiche ziehen konnte. Garvey übrigens kommt auch in die Olympiahalle, mit einem Weihnachtskonzert am 12. Dezember.

Zurück in den Herbst: Da wechseln sich Korn (19.10.) – für ihre Fans die Götter des New-Metal-Rock – ab mit dem Filmmusik-Spektakel The World of Hans Zimmer (20.10), mit dem rappenden Songwriter Don Toliver (29.10.) aus Houston (hat mit „Octane“ gerade die Stream-Milliarde geknackt), den Brit-Pop-Quertreibern Placebo auf ihrer „30 Jahre Tour“ (9.11.) und der britischen Funk-Tanz-Sensation Jungle (12.11.) und der 90s Super Show (14.11.), die die große Ära von Techno, Schlager-Revival, Hip-Hop, MTV und Viva mit Auftritten von Caught In The Act, Oli P., Vengaboys und Loona reanimieren will (14.11.).

Größe zeigt München aber nicht nur in der Olympiahalle: Vokal Total ist mit zwölf aus voller Kehle tönenden Shows immer noch Süddeutschlands A-Capella-Spektakel (Start am 23. Oktober mit Lehrer haben Freizeit). Und die Neuhauser Musiknacht ist mit 45 Konzerten in etlichen Spielorten vom Rotkreuzplatz bis zum Backstage zwar ein Stadtteil-Fest, aber doch eines der größten Events der Stadt.