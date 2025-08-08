Wäre die Münchner Kulturszene ein Straßenzug in einer Wohngegend und die Veranstaltungen wären Autos, dann müsste man „Juhu!“ schreien: So viele freie Parkplätze, es sind Sommerferien. Was natürlich für hiergebliebene Kultur -Fans einen Mangel darstellt. Ja, wenig los gerade. Aber in einer Ecke, da drängelt es sich selbst im August – nennen wir es das Pop -Viertel.

Wer vom Hip-Hop kommt, könnte dazu auch kennerisch Hilltop Hoods sagen. So heißt ein australisches Rap-Trio, das sich 1981 an einer Schule in der „Hilltop Neighbourhood“ von Adelaide traf und seit 1991 höchst erfolgreich Musik zusammen macht. Mit mehreren Nummer-eins-Alben sind sie die Rap-Klassiker und eine der erfolgreichsten Bands überhaupt in Australien. Hits wie das melodisch sprudelnde „Cosby Sweater“ kennt man auch hierzulande. Und so wird es auch beim Konzert in der Muffathalle am 22. August voll werden.

Es sind also bei Weitem nicht nur „Nonames“ unterwegs im August, selbst der Conscious-Rapperin dieses Namens – Noname – aus Chicago eilt ihr Ruf voraus: Das Magazin Rolling Stone nannte sie eine der besten lebenden Rapperinnen, die New York Times zählt sie wegen ihres politischen Engagements zu den wichtigsten Stimmen ihrer Generation (19. August, Technikum).

Wer noch mehr Hip-Hop hören will, findet ihn im Theatron. Zum Beispiel bei der Dresdner Rapperin La Rey und der DJ Miss Hyde (18. August). Hier beim Musiksommer am Olympiasee gibt es Pop in Hülle und Fülle bis 24. August. Bei meist drei Konzerten jeden Abend kann man bei freiem Eintritt und toller Stimmung Entdeckungen machen – beispielsweise bei den Indie-Jazz-Poppern Fruchtiger Beigeschmack (18. August), bei Her Tree und ihren Fieldrecordings aus dem peruanischen Dschungel (22. August) oder bei Münchens weit gereister Indie-Art-Pop-Heldin Lizki, die manche auch als Ray Lenon, Tonwertkorrektur oder Lena Britzelmair kennen (23. August).

Eine der erfolgreichsten Bands Australiens: Die Hilltop Hoods rappen im Muffatwerk. (Foto: Ashley Jones)

Nicht vorstellen muss man The Wailers, nur sich höchstens von der Vorstellung lösen, dass da noch ein Musiker aus Bob Marleys oder Peter Toshs Zeiten dabei ist. Das Regiment bei der berühmtesten Reggaeband der Welt hat derzeit Aston Barrett Jr, der Sohn des Bassisten Aston „Familyman“ Barrett. Die Musik ist aber durchwegs bekannt: Sie spielen beim Welttour-Stop im Backstage das „Legend“-Album und was sonst zum Marley-Best-of gehört (14. August). Das Backstage bleibt auch nach dem „Free & Easy“-Gratis-Festival (bis 10. August) in der Ferienzeit eine der beständigsten Pop-Sehens-(oder Hörens-)Würdigkeiten Münchens. Zu Gast sind auch Weltstars wie die australischen Rocker The Lazys (20. August) oder der kanadische Country- und Folk-Sänger Cameron Withcomb (23. August), dem allein auf Tiktok 1,5 Millionen Fans folgen.

Diese Zahl kann Spencer Sutherland sogar toppen, der am 19. August im Strom Club zu Besuch ist. Der Singer-Songwriter aus Ohio mischt überall mit: bei der britischen Show „X Factor“ wie in Netflix-Serien. Sein Siebziger-Jahre-Glam-Rock-Pop mit Hommagen an Elton John, Prince, Freddie Mercury hat aber durchaus etwas Eigenes – eine wahre Drama-Queen etwa in seinem Shakespeare-Video zur Single „Drama“ (19. August).

Macht gerne „Drama“: Spencer Sutherland aus Ohio kennt man aus „X Factor“, von Netflix und seinem Glam-Rock-Pop. (Foto: Lexy Alley)

Popstars wie Post Malone, Nelly Furtado, Shawn Mendes, Tiësto, Hozier und viele mehr werden sich beim Superbloom-Festival tummeln, das heuer ein bisschen früher zwei Tage lang im Olympiapark steigt (28./29. August).

Allerdings hat München auch eigene Stars zu bieten, die einst aus Weilheim aufbrachen, um mit ihrem feinen Britzel-Pop die Welt bis nach Japan zu erobern. The Notwist nehmen derzeit ein Album im Import Export auf. Und sie nutzen die Gelegenheit, dort im Kreativquartier auf dem Spiegelplatz ein Konzert zu geben und die unveröffentlichten Songs erstmals live vorzustellen. Das ist natürlich wie immer bei ihnen etwas Besonderes, nämlich ein Open-Air mit Durchführungsgarantie (29. August, 20 Uhr). Sollte es regnen, teilt man das Publikum in zwei Hälften, wovon dann jede – die eine um 19, die andere um 21 Uhr – in den Genuss eines noch exklusiveren Konzertes im Club kommt. So oder so – ein sommerlicher Höhepunkt bei jedem Wetter.