So kann man in der Unterfahrt, dem Platzhirschen unter den Münchner Jazz-Venues, bis dahin Schlag auf Schlag Genre-sprengende, eigenwillige, Grenzen auslotende Künstler erleben: Das mit Larry Grenardier und Walter Smith III. besetzte, somit zu den Supergroups zu rechnende Trio des ikonischen Schlagzeugers Bill Steward (10. Dezember). Das Duo der Pianistin Katarzyna Pietrzko und des Saxofonisten Maciej Kadziela, die beide zu den herausragenden Talenten des jungen polnischen Jazz gehören (11. Dezember). Das Tether Trio, hinter dessen unscheinbarem Namen sich der Gesangsgrande Theo Bleckmann, der Saxofonist Timo Vollbrecht (beide in New York lebend) und der Amsterdamer Pianist Harmen Fraanje verbergen (12. Dezember).

Es folgen drei ganz unterschiedliche Pianisten und Pianistinnen aus dem den europäischen Jazz seit jeher mitprägenden Norwegen. Erst der Bestseller-Autor Ketil Bjørnstad, der nebenbei auch noch zu interessantesten skandinavischen Klavier-Geschichtenerzählern gehört, und das auch solo (14. Dezember). Das um den immer modern gebliebenen britischen Saxofonisten Andy Sheppard erweiterte Trio von Espen Eriksen (17. Dezember). Und schließlich das fulminant groovende, gerade mit dem Zenith Award des Europe Jazz Network ausgezeichnete Trio von Liv Andrea Hauge (18. Dezember).

Schließlich kümmert sich auch noch multikulturelle Berliner Quintett Lingua Franca des amerikanischen Holzbläsers Ken Thompson (mit der Deutschen Jazzpreisträgerin Mirna Bogdanović als Sängerin) sowie das nicht nur im Namen Re:Calamari kuriose Quartett des Kölner Bassisten Oliver Lutz herzlich wenig um Besinnliches.

Fulminant groovend: Liv Andrea Hauge (rechts) und ihr Trio spielen in der Unterfahrt. (Foto: Veranstalter)

Ebenso wenig wie übrigens das fröhlich soulige Quartett des Trompeters Richard Koch beim Jazz+ in der Seidlvilla (10. Dezember) oder im Vogler die Quartette der vielversprechenden kanadischen Klarinettistin Virgina MacDonald (17. Dezember) und des in Paris lebenden russischen Saxofonisten Dmitry Baevsky (18. Dezember).

Ob man den Auftritt der norwegischen Sirene Rebekka Bakken, Vorreiterin des skandinavischen Sängerinnen-Wunders, am 19. Dezember im Prinzregententheater bereits zu den Weihnachtskonzerten rechnen will, ist Ansichtssache. Definitiv ist es am selben Abend bei Leléka im Bergson eines, die Band der Sängerin Viktoria Leléka konzentriert sich auf ukrainische Weihnachtsmusik. Genau wie der Christmas Swing von Andrej Hermlin und seinem Berliner Swing Dance Orchestra in der Isarphilharmonie (23. Dezember) und auf spezielle Weise der „X-Mas Death Jazz“ von Panzerballett am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder im Bergson.

Zwischen den Jahren steht dann in der Unterfahrt wie gewohnt das Wiedersehen mit alten Bekannten an. Die Ex-Münchnerin Johanna Schneider singt wieder mit ihrem Münchner Quartett (27. Dezember), und wie seit vielen Jahren bringen die vier Freunde von Max.bab ihre einst revolutionäre, eigentlich schon lange aufgelöste Band wieder zusammen (29. und 30. Dezember). Bei Spacecake schließlich kann man der wilden Schweizerin Erika Stucky im Gespann mit Christy Doran und Jamaaladeen Tacuma begegnen, das einst schon beim BMW Welt Jazz Award bejubelt ward (28. Dezember).