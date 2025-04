Von Dirk Wagner

„Ins Nichts mit ihm“, lautet das Urteil in Paul Dessaus Brecht-Oper „Die Verurteilung des Lukullus“, nachdem der als Feinschmecker gerühmte römische Feldherr in einem Verhör als Kriegstreiber überführt wird. Als das Musiktheaterkollektiv Hauen und Stechen diese Oper 2021 in Stuttgart neu inszenierte, zählte zu seinen großen Verdiensten, dass es auch das ursprünglich in der Oper verwendete Trautonium wieder erklingen ließ.