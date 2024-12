Mario Radetzky steht nicht gerne im Mittelpunkt. Und auch das schwarz-blaue Glitzershirt, das er bei den Auftritten mit den Sportfreunden Stiller wie kürzlich in der Isarphilharmonie trägt, wird nach der Show sofort von einem braunen, kuscheligen Bären-Pulli ersetzt. Dass er an sich Punkrocker ist? Das ist ihm in diesem Moment egal. Seine Gedanken drehen sich um das Konzert seiner Band Blackout Problems am Samstag, 7. Dezember, in der Muffathalle. Seine Sorge: Der letzte Auftritt ihrer Europatour, ihr Auftritt zu Hause in München könnte nicht ausverkauft sein. Nur mal langsam: Seit elf Jahren existiert die Alternative-Rockband mittlerweile, sie gehört zu den explosivsten Gruppen dieser Stadt, hat an die 300 Shows in Deutschland und Europa gespielt, ist mittlerweile bei einer großen Plattenfirma unter Vertrag, ihr aktuelles Album „Riot“ landete auf Platz 5 der deutschen Album-Charts – und im Februar als Support von Enter Shikari zeigte Mario Radetzky, warum Shows seiner Band immer etwas Besonderes sind: Er kletterte auf das Bühnentragwerk, um von dort oben den Song zu Ende zu singen. Pflichttermin für Freunde Münchner Bands.