Auf normalem Weg tun sich viele Bands in der Corona-Krise schwer, ihr Publikum zu finden. Die Auflagen für Konzerte in geschlossenen Räumen sind streng, Abstandsregeln und Masken-Gesichter tragen nicht unbedingt zum stimmungsvollen Musikgenuss bei. Während es drinnen deshalb oft still bleibt, suchen sich manche eben draußen ihre Bühne. Südlich der Reichenbachbrücke haben am Sonntagnachmittag zum Beispiel die sechs Musiker von Momuk ihre Instrumente ausgepackt und den Isarspaziergängern ihr Können dargeboten. Maximal zwei Stunden durfte diese "öffentliche Probe" dauern, bei der es nicht ums Geldsammeln ging, wie die Musiker sagten, sondern nur um den Spaß am Spiel und das Vergnügen der Zuhörer. Für manche Münchner vielleicht ein kleiner Trost, für all das, was sie an diesem Wochenende wegen des Coronavirus verpasst haben: Klassik unter freiem Himmel bei "Oper für alle" zum Beispiel oder auch den Kocherlball im Englischen Garten.