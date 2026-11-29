Dirigenten ist gestattet, was anderen Menschen verboten ist: die Vielehe, auch in Nordamerika. Yannick Nézet-Séguin ist Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York, also des traditionsreichsten Opernhauses der USA, daneben aber auch Chef des Philadelphia Orchestra und des Orchestre Métropolitain in seiner Geburtsstadt Montreal. Und dann gibt es da noch diese Affäre mit dem Chamber Orchestra of Europe, phasenweise zwar nur, weil darin Musiker aus ganz Europa für Projekte zusammenfinden, aber doch regelmäßig ausgelebt im Sommer in Baden-Baden. Bestens dokumentiert, weil dort oft gemeinsame Aufnahmen für die Deutsche Grammophon entstehen, unter anderem eine aller vier Symphonien von Johannes Brahms.