Von Christian Jooß-Bernau

Ein Moment für die kleinen Ewigkeiten der Handyvideos. Der Song, in dem der schwarze Vogel kommt, den Sänger abzuholen, um gemeinsam aufzusteigen im Schwarm der Krähen - um die Hand Gottes zu berühren, frei von menschlichen Fesseln: "Come Join The Murder". Eine Nummer, wie man sie in dieser Verdichtung von Religion, Dunkelheit, hymnischer Emotionalität und abgründiger Schlichtheit nur unter Amerikanern findet. Bekannt gemacht hat den Song die TV-Serie "Sons of Anarchy", ein Motorradrocker-Epos mit Shakespeare-Referenzen; es ist nicht das einzige Stück von The White Buffalo, das die Renegaten-Saga ziert.