Ein Mensch hat drei Gesichter. Einem alten japanischen Sprichwort zufolge offenbart der Mensch das erste Gesicht der ganzen Welt. Das Zweite bekommen nur Familie und enge Freunde zu sehen. Das dritte Wesen aber kennt außer einem selbst niemand - und soll somit das aufrichtigste Abbild des Ichs sein.

Ashley Nicolette Frangipane weiß, dass Menschen vielschichtig sind, weil auch sie selbst verschiedene Charakterzüge in sich vereint. Als Musikerin Halsey präsentiert sie feinen Elektro-Pop auf der Bühne und wechselt gerne die Haarfarbe von Rosa zu Türkis. 2014 machte sie mit ihrer Single "Ghost" auf Soundcloud erstmals auf sich aufmerksam. Darin beschreibt Frangipane einen wichtigen Menschen, der zu einem losen Bekannten verfloss.

In ihren folgenden Songs behielt sie diese persönliche Perspektive bei: Frangipane verarbeitet die Beziehungen zu Menschen, die kommen und gehen, musikalisch. Und so lernt man ihre schillernden Facetten langsam über ihre Kunst kennen. Das ist ihr erstes Gesicht. Der Durchbruch gelang Halsey dann noch im gleichen Jahr: Die Singer-Songwriterin unterschrieb einen Vertrag beim US-amerikanischen Plattenlabel "Astralwerks", das sich vorwiegend auf Elektro- und Tanzmusik spezialisiert hat. Ein Jahr später veröffentlichte sie dort ihr Debütalbum "Badlands", das in den Vereinigten Staaten mit Platin ausgezeichnet wurde. 2017 erreichte ihr zweites Album "Hopeless Fountain Kingdom" Platz Eins der US-Billboard Charts: Die Subjektivität des Songwriter-Genres gemischt mit Elektro-Pop-Klängen findet ein breites Publikum.

Hinter der bunten Fassade Halsey steht immer noch Ashley Nicolette Frangipane, 25 Jahre, aus New Jersey. Der Künstlername ist ein Anagramm ihres bürgerlichen Namens. Ihr "zweites Gesicht" ist ihr bürgerliches Leben: Sie ist die älteste Schwester von drei Kindern und in der Gemeinde Edison aufgewachsen. Bereits als Kind experimentierte sie mit unterschiedlichen Instrumenten. Später legte sie sich auf die akustische Gitarre fest. Ihr wechselhaftes Wesen erlaubt es ihr nicht, viele Freunde zu haben und wie ihre Mutter leidet auch Ashley an einer bipolaren Störung, die ihr das Leben erschwert. Sie verarbeitet ihre Kindheit und gegenwärtige Erfahrungen in ihrer von Indie-Rock und Hip-Hop geprägten Musik.

Heute hat sie sich den Ruf eines Anti-Popstars erarbeitet; sie geht transparent mit Tabu-Themen um, scheut sich nicht, ihre Bisexualität in Musikvideos zu zeigen und thematisiert ihre manischen Phasen in Songtexten. Mit dem dritten Album "Manic", das im Januar 2020 erschien, gibt Frangipane also einen Einblick ins dritte und letzte "Gesicht", das neben Halsey und Ashley existiere. In diesem Album lebt sie ihre musikalischen Vorlieben und Vorbilder aus. So wird mit "You should be sad" etwa ein verstecktes Faible für Country-Music hörbar. Die Zusammenarbeit mit Alanis Morissette verstärkt diese Rock-Gefühle und auch mit der koreanischen Boygroup BTS arbeitete sie zusammen. Die diverse Musik spiegelt die drei Gesichter und die Zufriedenheit der Sängerin damit wider.

Halsey, Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, Zenith, Lilienthalallee 29