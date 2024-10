Kritik von Michael Stallknecht

Musik, die man in München sonst nie hören kann, an Orten, die man sonst allenfalls zu Besichtigungen betreten darf: Das bleibt das Alleinstellungsmerkmal der Residenzwoche. In diesem Fall: Musik aus Klöstern der Zisterzienserinnen, vor allem dem musikalisch berühmtesten, Santa María la Real de Las Huelgas in Spanien, wo um 1300 der Codex Las Huelgas niedergeschrieben wurde, aber auch aus St. Marienthal nahe Görlitz und dem Kloster Wonnental im Breisgau. Mitgebracht in die Alte Hofkapelle hat sie Sabine Lutzenberger, die ihr 2018 mit ihrem Ensemble Per-Sonat bereits eine CD gewidmet hat.