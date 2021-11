Von Klaus Kalchschmid, München

Der überwältigende Abend mit dem Quatuor Ébène und Martin Fröst im Prinzregententheater hätte in seinen drei Teilen nicht aufregend kontrastreicher sein können: Nach Mozarts traumhaft schwebendem Klarinettenquintett folgten das immer wieder in die Extreme des Ausdrucks getriebene erste Streichquartett von Leoš Janáček und ausgelassene, herrlich tänzerische Jazz- und Folk-Standards.

Anfangs schien kein Notenblatt zwischen erste Geige (Pierre Colombet) und Klarinette zu passen. Denn die beiden musizierten mit einer Süße und Zärtlichkeit miteinander, als wären sie ein einander umschmeichelndes Liebespaar. So traumhaft und sensitiv Gabriel Le Magadure, der andere Geiger, Bratscherin Marie Chilemme und Raphaël Merlin am Cello ihnen auch beistanden! Doch dann begann das Larghetto vierfach zu schweben, wurde aus dem Menuett mit seinen zwei Trios eine Vorahnung des Finales. Als unmittelbar vor der Moll-Variation plötzlich ein Telefon klingelte, warteten die Vier gemeinsam einen Moment, bevor sie wieder einsetzten: was für ein Beweis der traumwandlerisch sicheren Übereinkunft!

Bei Janáček erzählen vier Stimmen etwas anderes. Und doch ist es eine Geschichte: die der Eifersucht aus Tolstois "Kreuzersonate"

Bei Janáček das radikale Gegenteil: vier Stimmen, die sich immer wieder ins Wort fallen und von denen jede etwas anderes schmerzhaft zu erzählen scheint. Und doch ist es eine einzige Geschichte: die der Eifersucht aus Tolstois "Kreuzersonate". Wenn dann doch alle vier Streicher an einem Strang zogen, ging für einen Moment fast irreal die Sonne auf.

Mit Martin Fröst, der seiner Klarinette alle Facetten mit geradezu erotischer Geschmeidigkeit entlockte, verzauberte nach der Pause eine fantastische, scheinbar mühelos leichtfüßige Kür. Jiddisches, Bartók, Jazz-Standards zwischen Duke Ellington, Miles Davis und Wayne Shorter und der fünfte ungarische Tanz von Brahms waren mit einer Raffinesse, Spiel- und Lebensfreude dargeboten, dass die Ovationen nicht hinreichten als Dank für das unvergessliche Geschenk dieses Konzert.