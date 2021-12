Weil Roberto Gerhard "ein entschlossener Mann war, der sich ohne wenn und aber der Avantgarde anschloss und für seine Ideen kämpfte", wählte sich das Quartet Gerhard den spanischen Komponisten zum Namenspatron. Als einziger spanischer Student und später enger Freund von Arnold Schönberg und als Vorreiter der elektronischen Musik der Fünfzigerjahre zählt Gerhard zu den wichtigsten Komponisten der europäischen Avantgarde. In München, wo er Komposition studierte, hat das Instituto Cervantes zum 125. Geburtstag eine "Hommage an Roberto Gerhard" veranstaltet, bei der der Briefwechsel zwischen Gerhard und Schönberg und seine Werke von dem Ensemble Oktopus vorgestellt wurden. Am 16. Dezember schließt die Reihe mit einem Konzert des Streichquartetts Gerhard im Spanischen Kulturinstitut.

Konzert Quartet Gerhard, Do., 16.12, 19.30 Uhr, Instituto Cervantes, Alfons-Goppel-Str. 7, Reservierung unter cult3mun@cervantes.es, Tel. 089-29071813