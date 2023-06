Von Lukas Heinser

Bei all dem Rumoren um Till Lindemann und Rammsteins München-Konzerte werden kleinere und ruhigere Veranstaltungen schnell mal vergessen - etwa der diesjährige "Sommer im Hof". Das Kulturfestival im Innenhof des Münchner Stadtmuseums bietet vom 16. Juni bis 6. August Konzerte, Puppentheater und Filme mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern zu einem niedrigen Preis und gebettet in den thematischen Rahmen "Freiheit, Demokratie und Menschenrechte - 175 Jahre Deutsche Revolution". Internationale Acts wie die israelische Sängerin Liraz (26. Juni), deren Lieder zu Hymnen des iranischen Aufstands wurden, kommen dabei ebenso zum Zug wie aus der Region stammende Bekanntheiten, darunter die traditionsreiche Münchner Weltmusik-Band Embryo (3. August).

Das Sommer-Festival wurde 2021 "gewissermaßen aus der Corona-Not geboren", wie es Miriam Noa, Leiterin der Musik-Abteilung des Museums und Programmleiterin des Festivals, beschreibt: "Man konnte damals drinnen keine Konzerte machen. Nach anfänglicher Skepsis merkte ich aber, dass der größere der zwei Innenhöfe unseres Museums eine ganz tolle Akustik hat." So konnte man der Öffentlichkeit in der damaligen veranstaltungsarmen Zeit etwas bieten.

Nachdem der "Sommer im Hof" vergangenes Jahr in kleinerem Rahmen stattfand, soll es nun, so Noa, einen "fulminanten Abschluss geben". Dies, bevor das Stadtmuseum Anfang 2024 seine Tore im Zuge einer Generalsanierung für sechs Jahre schließt. Die Wahl des Leitthemas "175 Jahre Revolution von 1848" war Noa "eine Herzensanliegen". Gerade vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und antidemokratischer Tendenzen "auch in unserem Land" sei es wichtiger denn je, an die damals erkämpften Werte zu erinnern.

Die Programmwahl soll die demokratischen Werte subtil widerspiegeln - allen voran die Diversität. So sind unter den Musikerinnen und Musikern Frauen in der Mehrheit: Neben der schon erwähnten Liraz und der Soulpop-Sängerin Ami Warning, die 2022 den "Deutschen Musikautor*innenpreis" gewann und die zusammen mit ihrem Vater das Festival am 16. Juni eröffnen wird, wären da zum Beispiel noch die durch "The Voice of Germany" bekanntgewordene Jazz-Sängerin Tuija Komi (2. Juli) und Sandra Kreisler (1. Juli), Chanson-Sängerin und Tochter des österreichischen Liedermachers Georg Kreisler. Darüber hinaus variieren die Musiker in Alter, Herkunft und Musikstil. So betritt mit Serdar Keskin am 2. August ein erfahrener politischer Liedermacher aus der Türkei die Bühne. Am 30. Juni versetzt einen der Tenor Jochen Kraus mit einem Heine-Liederabend in die zeitliche Nähe zur deutschen Revolution.

Detailansicht öffnen Das Puppentheater "Im Wald sind keine Räuber" ist am 17. Juni zu sehen. (Foto: Arno Friedrich)

Zu sehen gibt es allerdings nicht nur Musik. Auch Figurentheaterstücke für die Kleinen wurden ins Programm aufgenommen: Am Nachmittag des 17. Juni führt Puppenspielerin Tina Hagemann Astrid Lindgrens "Im Wald sind keine Räuber" auf. Auch die etwas älteren Kinder kommen am darauffolgenden Sonntag mit einer Figurentheater-Version von "Die rote Zora" auf ihre Kosten. Und wer als Erwachsener Puppen noch immer mag, darf sich am Samstagabend "Das Beil" anschauen, ein "intermediales Kabarett" über den fiktiven slowenischen Volkshelden Martin Krpan. Die hauseigene Puppensammlung des Münchner Stadtmuseums kommt allerdings nicht zum Einsatz - aus "konservatorischen Gründen", erklärt Noa.

Als drittes Medium ist dann noch der Film vertreten. Den ganzen Juli hindurch werden Stumm- und Tonfilme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt, größtenteils deutsche und amerikanische Produktionen.

Das ganze Festival-Programm ist auf der Webseite des Münchner Stadtmuseums einzusehen. Dort und an der Museumskasse können auch die Tickets gekauft werden - diese kosten in den meisten Fällen 15 Euro, ermäßigt 9 Euro. In Zusammenarbeit mit "Kulturraum e.V. München" steht ein Ticket-Kontingent sozial benachteiligten Menschen zur Verfügung.

Sommer im Hof, 16. Juni bis 6. August, Stadtmuseum, Programm unter www.muenchner-stadtmuseum.de