Kritik von Paul Schäufele

Man muss einfach Lust haben, dann kann Schönberg auch so klingen: spielerisch, eine Klangfarbenpalette, auf der sich jemand mit forschem Pinsel austobt. Das Orchester dieses Abends ist wie gemacht dafür. Es besteht aus Stipendiaten und Alumni des Vereins Live Music Now (LMN), der auch in diesem Jahr in mehr als 500 Konzerten Musik zu Menschen gebracht hat, die sonst kaum Möglichkeit haben, ins Konzert zu gehen. Die Stipendiaten des von Yehudi Menuhin ins Leben gerufenen Vereins spielen etwa vor Menschen in geschlossenen psychiatrischen Abteilungen oder vor Krebs-Patienten.