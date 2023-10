Von Klaus Kalchschmid

Am Ende verleugnet er sich, aber lange ist der "schöne Unbekannte" in Reynaldo Hahns gleichnamiger Operette "Ô mon bel inconnu" der Mann aller Sehnsüchte. Über 100 Einsendungen gab es auf seine Annonce, in der ein "begüterter Herr" eine "Seelenfreundin" sucht. Unter den Antworten waren seine Gattin, die gemeinsame Tochter und das Dienstmädchen, das sich als Gräfin ausgibt! Bevor es beinahe zum Zusammentreffenden der drei Damen und ihres Brieffreunds kommt, zieht Hahn auf ein Libretto von Sacha Guitry alle Register komischen Komponierens.