Beim traditionellen Orgelkonzert zum Dreikönig in der Jesuitenkirche St. Michael ist am Freitag, 6. Januar, 16 Uhr, David Briggs aus New York zu Gast, der als Konzertorganist und Improvisator weltweit gefeiert wird. Briggs hat am renommierten King's College in Cambridge und zeitgleich in Paris beim großen französischen Orgelkomponisten Jean Langlais studiert. Nach seinen Wettbewerbserfolgen in St. Albans und Paisley bekleidete er diverse Kathedralpositionen in Hereford, Truro und Gloucester, bevor es ihn 2003 nach Nord-Amerika zog. Seit 2017 wirkt er als Artist in Residence an der Cathedral of St. John the Divine in New York. Nach Cambridge ist er nun als Professor zurückgekehrt, Briggs ist zudem regelmäßig Mitglied in internationalen Wettbewerbsjurys und gefragter Pädagoge bei Meisterkursen in Europa und Nordamerika. In St. Michael spielt er Werke von Bach, Ravel, Duruflé und Improvisationen. Das Konzert wird auf eine Videoleinwand in den Kirchenraum übertragen.

Michaelskonzert am Dreikönigstag, Fr., 6.1., 16 Uhr, Karten bei München Ticket, an der Pforte von St. Michael sowie an der Konzertkasse