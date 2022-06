Wer schon immer davon geträumt hat, gemeinsam mit den Musikern eines Symphonieorchesters aufzutreten, sollte am 25. Juni sein Instrument oder seine Stimme einpacken und den Gasteig HP8 ansteuern. Dort in der Halle E steigt Münchens erster "Symphonic Mob". Anfänger, Hobbymusiker, Musikhochschüler formieren sich mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker und des Philharmonischen Chors zum wohl größten Pop-up-Orchester der Stadt. Geprobt wird von 13 Uhr an, das Konzert beginnt um 15 Uhr, auf dem Programm stehen unter anderem Elgars "Pomp and Circumstance" und Verdis "Gefangenenchor". Infos und Notenmaterial zum Herunterladen gibt es unter www.symphonic-mob.de.