Als einer von wenigen Menschen weiß Nicolas Namoradze, was in seinem Gehirn vorgeht, wenn er Bach spielt. Oder Beethoven. Der Pianist hat eine EEG-Kappe aufgesetzt und seine Hirnaktivität vermessen und visualisieren lassen. Warum das Ganze? Der 33-Jährige ist eine Mehrfachbegabung, ein echtes Brain. In Georgien geboren und in Ungarn aufgewachsen, hat er an der berühmten Juilliard School in New York Klavier studiert und spielt heute klassische Recitals und Orchesterkonzerte rund um die Welt. Seine Dissertation beschäftigt sich mit den hochkomplexen Klavieretüden von György Ligeti. Doch das ist noch nicht alles an Gehirnsport: Am King’s College in London hat er sich auch der Neuropsychologie gewidmet und die Bedeutung von mentalem Training für Musiker wie Konzertpublikum erforscht. So ist sein Konzertformat „Achtsam hören“ entstanden, zu erleben am 22. Februar in München.