Als einer von wenigen Menschen weiß Nicolas Namoradze, was in seinem Gehirn vorgeht, wenn er Bach spielt. Oder Beethoven. Der Pianist hat eine EEG-Kappe aufgesetzt und seine Hirnaktivität vermessen und visualisieren lassen. Warum das Ganze? Der 33-Jährige ist eine Mehrfachbegabung, ein echtes Brain. In Georgien geboren und in Ungarn aufgewachsen, hat er an der berühmten Juilliard School in New York Klavier studiert und spielt heute klassische Recitals und Orchesterkonzerte rund um die Welt. Seine Dissertation beschäftigt sich mit den hochkomplexen Klavieretüden von György Ligeti. Doch das ist noch nicht alles an Gehirnsport: Am King’s College in London hat er sich auch der Neuropsychologie gewidmet und die Bedeutung von mentalem Training für Musiker wie Konzertpublikum erforscht. So ist sein Konzertformat „Achtsam hören“ entstanden, zu erleben am 22. Februar in München.
Klassik und NeurowissenschaftWas in unserem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören
Das kennt jeder: Man sitzt im Konzert, und die Gedanken schweifen ab. Muss nicht sein, sagt der Pianist Nicolas Namoradze. Als Neuropsychologe hat er die Gehirnströme von Musikern und Konzertbesuchern erforscht. Achtsam zuhören kann man trainieren.
Interview von Michael Stallknecht
