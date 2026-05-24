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Konzert der Münchner PhilharmonikerUnter Strom - auch ohne Yuja Wang

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Überzeugender Einspringer: Der usbekische Pianist Behzod Abduraimov begeisterte beim Konzert mit den Münchner Philharmonikern.
Überzeugender Einspringer: Der usbekische Pianist Behzod Abduraimov begeisterte beim Konzert mit den Münchner Philharmonikern. Evgeny Eutykhov

Behzod Abduraimov springt beim Konzert der Münchner Philharmoniker kurzfristig für Star-Pianistin Yuja Wang ein und überzeugt auf ganzer Linie.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Man muss das dezidierte musikalische Programm von „A London Symphony“, der zweiten Symphonie in der Endfassung von 1933/36 aus der Feder von Ralph Vaughan Williams, nicht kennen, um ihren Reichtum zu würdigen. Allerdings lässt es die unterschiedlichen Charaktere der Musik besser verstehen, die von feinem, nebelverhangenem Glanz bis zur mächtig aufrauschenden Klangentfaltung reicht, die „Lärm und Eile“ der Stadt symbolisieren sollen, mal asiatisch angehaucht und filmmusiknah wie gleich zu Beginn, mal an einen Park an einem ruhigen Nachmittag im November oder an das nächtliche Treiben in der Stadt, so im „Scherzo (Nocturne)“ erinnernd.

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