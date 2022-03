"Erobique" bittet in der Alten Kongresshalle zum Tanz.

Von Martin Pfnür , München

Eine Welle des Glücks schwappt durch das ohnehin längst elastisch übers Parkett federnde Publikum in der Alten Kongresshalle, als Carsten Meyer alias "Erobique" in seiner Alleinunterhalter-Burg aus diversen Keyboards, Synthies, Samplern und Drumcomputern beherzt in die Tasten greift und die ersten sonnendurchfluteten Akkorde eines seiner kleinen, kauzigen Hits anspielt. Wie auf Knopfdruck hebt alsbald ein inbrünstiger Chor vor der Bühne an, der stets dieselbe, da einzige Zeile des nostalgisch aufgeladenen Songs schmettert. "Uuurlaub / Uuurlaub in Italien / Mit den Eltern / Sechsundachtzig", so schallt es immer wieder herrlich sinnbefreit durch die schmucke ausverkaufte Halle, in der sich unter 2G-Plus-Bedingungen für gut 800 Maskenbefreite alles Bleierne dieser Zeit zwei Stunden lang in astreiner Funkyness auflöst.

Zwei Stunden sind das, in denen sich der walrossbärtige 49-Jährige, der phänotypisch ein wenig an eine Kreuzung aus dem jungen Günter Grass und Balu dem Bären erinnert, durch eine Impro-Sause spielt, wie sie eskapistischer und herzerwärmender kaum sein könnte. Lektionen in Sachen Leichtigkeit werden da erteilt, wenn Erobique etwa als knödelnder Grönemeyer-Persifleur sein musikalisches Equipment lobpreist oder mit der putzig übersetzten Beatles-Interpretation "Hier kommt die Sonne" Zuversicht verbreitet; wenn er genussvoll das Rauchverbot ignoriert, auf der Kindertriola einen entfesselten Lambada bläst, oder seine zwingend zwischen House- und Rhodes-Piano ins Keyboard geklopften Disco-Grooves um Gesangssamples aus Blondies "Heart Of Glass" oder den schmachtenden George Michael in "Careless Whisper" herumbaut. Kein Wunder also, dass dieser große Spaß schließlich mit der Leichtigkeitsbeschwörung "Easy Mobeasy" in einem Song kulminiert, in dem die besagte Leichtigkeit als etwas verhandelt wird, das einem schon mal abhanden kommen kann - und das doch jedes Mal verlässlich irgendwann zurückkommt.