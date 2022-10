Von Michael Stallknecht

Kirill Gerstein, in dieser Spielzeit Artist in Residence beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, zählt zu den vielseitigsten und reflektiertesten Pianisten der Gegenwart. Davon zeugt schon die ungewöhnliche Kopplung zweier Werke, die er nun mit den BR-Symphonikern und dem Dirigenten Alan Gilbert im Herkulessaal spielte. Die "Burleske" von Richard Strauss aus dem Jahr 1886 und Sergej Rachmaninows "Rhapsodie über ein Thema von Paganini" von 1934 haben in der Zusammenschau viel gemeinsam: das Spiel mit Stilen, den Humor, aber auch die Melancholie, die sich daraus ergibt - und nicht zuletzt die Virtuosität, die die beiden Zwanzigminüter von Pianist wie Orchester fordern.

Gerade genug für Gerstein, der selbst im dichtesten Notengewühl Klarheit zu schaffen vermag, prägnant artikuliert, Klangfarben vielfältig abschattiert, Linien aussingt. Und sich dabei immer als Partner der BR-Symphoniker begreift, mit ihren Solisten in einen echten Dialog tritt. Gerstein muss nichts forcieren, auch nicht den Humor, spielt mit einer Leichtigkeit, die beiden Stücken eher etwas Elegisches gibt, etwas von einem vorüberwehenden Traum. Wozu sogar die Zugabe passt: Fritz Kreislers "Liebesleid" in der Klavierbearbeitung von Rachmaninow.

Entsprechend ungern verzichtet man in der zweiten Hälfte auf Gerstein, beim Klavierquartett op. 25 von Johannes Brahms. Doch nicht das Original mit Klavier steht hier auf dem Programm, sondern ebenfalls eine Bearbeitung, nämlich die Orchesterversion von Arnold Schönberg aus dem Jahr 1937. Durch Bläser und Schlagzeug ungewöhnlich genug, entwickelt sie ebenfalls humoristische Züge, spätestens wenn Xylophon und Glockenspiel ins rasende Schlussrondo einfallen. Alan Gilbert, Ex-Chef der New Yorker Philharmoniker, zeichnet den Brahms-Schönbergschen Bastard mit Präzision, in klarem Aufriss, voller Verve und Energie. Was für ein ungewöhnlich intelligenter, lustvoller Konzertabend!