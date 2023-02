Von Jutta Czeguhn

"Edelfische nenne ich die Mund- oder Schwimmbläser, weil zu ihnen wirklich die edelsten aller Fische und weitaus der größte Teil unserer Flußfische gehören", schreibt Alfred E. Brehm in seiner Enzyklopädie "Brehms Tierleben", die so allumfassend ist, dass allein die Namen der darin vorkommenden Kreaturen von geradezu musikalischer Qualität sind. Neben der gemeinen Bachforelle, die von Franz Schubert mit launischen Noten versehen wurde, gibt es da unter anderem den Döbel, den Meerengel oder die surrende Hummel. Von jener erzählt Luise Kinseher bei einem Konzertabend, den sie gemeinsam mit der Kammeroper München gestaltet. Ein "Tierisches Vergnügen" erwartet das Publikum am Freitag, 17., und Samstag, 18. Februar, jeweils um 19 Uhr im Hubertussaal von Schloss Nymphenburg.

Kinseher, seit ihrem "Frosch"-Auftritt in der "Fledermaus" an der Staatsoper quasi vom Musikfeuilleton geadelt, liest nicht nur aus den für Kenner der Loriotschen Steinlaus heute oft unfreiwillig komischen wirkenden Abhandlungen des Dr. Brehm. Als Conférencière wird sie auch den animalischen Reigen in Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere" einführen und einen zoologischen Bezug herstellen zum Gebaren so mancher bayerischer Volksvertreter.

Ein heiterer Abend also, der auch daran erinnert, dass es wohl Tiergeräusche waren, welche die Menschen vor Urzeiten zur Musik brachten. Nikolai Rimski-Korsakow etwa animierte ein pummeliges Insekt zu seinem rasanten "Hummelflug", und Gioachino Rossinis Nachbarskatzen haben ebenfalls einen Platz in der Musikgeschichte bekommen. Ihre Werke spielt das Orchester der Kammeroper München unter Leitung von Louis Vandory, arrangiert von Alexander Krampe. Die zweite menschliche Stimme neben Kinseher kommt in diesem Programm von Bariton Jonas Müller.

"Ein tierisches Vergnügen", 17./18. 2., jeweils um 19 Uhr im Hubertussaal von Schloss Nymphenburg, Karten unter Karten www.kammeroper-muenchen.com oder Tel. 45 20 56 121