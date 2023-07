Die US-amerikanische Sängerin Lady Blackbird begeistert in der Muffathalle mit einem Sound, der an Ikonen der Black Music erinnert.

Von Dirk Wagner

Von Gary Moore über Beth Hart bis hin zu Ami Winehouse haben schon viele Musiker Al Koopers "I Love You More Than You'll Ever Know" zu veredeln gewusst. Doch die US-amerikanische Sängerin Marley Munroe alias Lady Blackbird überbietet gleich alle jene Blues- und Soul-Legenden, wenn sie den für Blood, Sweat & Tears komponierten Song zu Beginn ihres Konzerts in der Muffathalle ganz ohne instrumentale Begleitung singt: stimmgewaltig, leidenschaftlich und mit der spürbaren Verzweiflung eines Menschen, der vergebens einen anderen von seiner unabdingbaren Liebe überzeugen mag.