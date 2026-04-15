Was macht die Magie, die Überzeugungskraft und den unverwechselbaren Charakter dieses Streichquartetts der absoluten Spitzenklasse aus? Zum Beispiel die Delikatesse des Klangfarbenspiels, wenn die Musiker des jungen Berliner Leonkoro Quartetts (Jonathan Schwarz, Emiri Kakiuchi, Violinen; Mayu Konoe, Viola; Lukas Schwarz, Violoncello) Henriëtte Bosmans’ Quartett von 1927 so filigran im Stimmengeflecht durchleuchten, so raffiniert die dynamischen Schattierungen und Kontraste inszenieren, sich so fließend und hellwach ins Vierergespräch dieser im besten Sinne luftigen und geschmeidigen Klangsprache vertiefen, dass der melancholische Zauber von Bosmans’ Quartett sofort fesselt.
Kammermusik-Sensation in MünchenDas „Leonkoro Quartett“ riskiert alles – und triumphiert
Lesezeit: 2 Min.
Beim Konzert in München beweist das Berliner „Leonkoro Quartett“ wieder einmal, warum es weltweit gefeiert wird: mit rasendem Tempo, feinstem Klangsinn und schöpferischer Energie.
Kritik von Harald Eggebrecht
Stefan Mross zur Schlager-Tour und dem Aus von „Immer wieder sonntags“:„Ich bin kein Mensch, der sagt: Ich bin jetzt traurig“
Nie wieder sonntags? Die ARD setzt die beliebte Unterhaltungssendung ab, die Stefan Mross seit 21 Jahren moderiert. Derzeit verbreitet er gute Laune auf Konzerttour mit Schlagerstars wie Nicole und Michael Holm. Wie geht es ihm?
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