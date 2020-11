An diesem Donnerstag feiert Amerika ja Thanksgiving. Die ganze Woche steht im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft, was mit einer Tournee des Symphonieorchesters aus Münchens Partnerstadt Cincinnati gefeiert werden sollte. Doch Corona zwang diese Freundschaftsaktion nun ins Netz. Dort kann man am Dienstag, 24. November, von 18 bis 19.30 Uhr das in Cincinnati unter dem Titel "Musik als Brücke" aufgezeichnete Konzert unter anderem mit Aaron Coplands "Appalachian Spring Suite" auf Facebook (#AmerikaWoche) erleben.