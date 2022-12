Von Klaus P. Richter

Wenn sich Kent Nagano in der Isarphilharmonie in den eleganten Illusionismus von Richard Strauss stürzt, dann sind die Münchner Philharmoniker in ihrem Element. Dabei ist die Suite "Der Bürger als Edelmann" eher ein komödiantischer Szenereigen, inspiriert von Molières Bühnenzauber und Lullys musikalischem Esprit. Strauss verwandelt alles, wie immer, in genial instrumentierte Klangspiele mit charakterisierenden Soli aber auch märchenhaften Idyllen wie im Intermezzo zum zweiten Aufzug: "galante e grazioso". Und Nagano verwandelte es in pikante Noblesse.

War es hier Lully-Inspiration, so folgte Edvard Grieg mit seinem a-Moll Klavierkonzert einer Inspiration durch Schumann. Er bekennt es selbst, wenn ihm dessen a-Moll Konzert zum "unauslöschlichen Eindruck" aus seinen Leipziger Jahren wurde. Kongenial stürzte sich dann Jan Lisiecki in die donnernden Akkordkaskaten des spektakulären Beginns. Eher schlaksig von Gestalt, erwies sich der 27-jährige Kanadier mit polnischen Wurzeln als grandioser Feuerkopf, der mit heißem Brio Funken aus allem Rhapsodischen schlug, ohne aber je plakativ zu werden, und der Elegisches mit atmenden Phrasierungen zur bannenden Erzählung machte. Aber er traf auch die verträumte Des-Dur Kantilenen des Adagios, bevor er sich dem Finale-Tumult des letzten Satzes hingab. Ein nachdenklicher Chopin als Zugabe moderierte.

Schließlich führten uns die Philharmoniker noch eine Bach-Inspiration vor: Seine c-Moll Orgelpassacaglia im gewaltigen orchestralen Format von Ottorino Resphigi. Er verwandelt die Königin der alten Basso ostinato-Formen in opulenten Orchesterrausch. Dabei verfällt zwar der unbeirrbare Pulsschlag als Tempomaß, mit dem bei Bach etwas wie das Weltgefüge auftönt zu gelösterer Espressivo-Agogik. Aber dafür wird das unerschöpfliche Potenzial von Bachs Musik befreit. Beifallsstürme.