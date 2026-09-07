Am Ende geht dann doch einiges zusammen. Wolfgang Rihms Klangepos „Tutuguri“ ist scheinbar längst aus, eineinhalb Stunden lang hat das fabelhafte Lucerne Festival Contemporary Orchestra das Publikum in der Isarphilharmonie durchgeknetet, da geht es nach der Pause wieder los. Aber nun sind nur sechs Schlagzeuger da, effektvoll im Halbrund des sonst leeren Podiums verteilt, in der Mitte davor steht Jörg Widmann, der Dirigent, Dompteur, Animateur des Abends. Die sechs – fünf junge Männer, eine junge Frau – stehen vor furchterregenden Gerätschaften, die sie 40 Minuten lang infernalisch bedienen werden. Kurz noch ein bisschen Text, später syllabische Fetzen vom zugespielten Chor, vor allem aber Scheppern, Hämmern, Donnern, Dröhnen, mit zarten Erholungsphasen, wenigen.

Das, was da zusammen geht, ist das in der Pause erfahrene Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und nun der perkussive Schrei der Angst vor dem Untergang. Rihm mag da ein letztes Aufbäumen in Richtung einer Ekstase im Sinn gehabt haben, doch das Trommeln ist zehntelsekundengenau fixiert, die Partitur ist ein Käfig, die Trommler erinnern an Sträflinge im Bauch einer Galeere, die auf der Suche nach einem letzten Licht dem Untergang entgegentreibt.

Es ist eine vollkommene Zumutung, das Publikum ist begeistert. Wolfgang Rihm, damals um die 30, bekam Antonin Artauds Text vom „Ritus der schwarzen Sonne“ Anfang der Achtzigerjahre in die Hände und war hingerissen. Rihm komponierte zu dieser Zeit zärtlicher und brachialer, melodiöser und schroffer als seine Kollegen, in dem dann „Tutuguri“ genannten Monstrum lebt er all dies in äußerster Konsequenz aus.

Artauds Text ist ein Überbleibsel von den Drogenräuschen des Dichters, die dieser bei Indigenen in Mexiko mit Konsum des Peyotl-Kaktus auslebte. Für Rihm wurde der Text zum Mörtel, mit dem er sein Klangritual zusammenbaute. Wenn Rihm 1982 von der „uneingestandenen Angst vor der minütlichen Vernichtung sprach“, dachte er an die Möglichkeit eines drohenden Atomkriegs. Heute sind die Ängste mehr und vielfältiger geworden.

Führt man das nicht so präzise, trocken, fantastisch nuanciert und dadurch auch, weil so luzide, seltsam erfrischend auf wie nun das Luzerner Orchester unter Widmann, es dräute die Gefahr von etwas Antiaufklärerischen. Doch das Trübe liefert hier allein der grässlich pathetische Rezitator Michael Engelhardt. Widmann, seit diesem Jahr Leiter der Lucerne Festival Academy und sein junges, überwiegend weibliches, herrliches Orchester dagegen sind einfach nur umwerfend.