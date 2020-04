Es begann mit einer Flöte. Die spielte eines Abends auf dem Balkon. Nun ist dieser Balkon, wie alle Balkone des wunderschönen Wohnblocks aus den Zwanziger Jahren, dem Innenhof zugewandt. So konnte jeder, der gerade selbst auf seinem Balkon war oder auch nur ein Fenster geöffnet hatte, die Flöte hören, guten Abend, gut' Nacht. Nun wohnt in diesem wundersamen Haus an der Schwanthaler Höhe auch Andreas Bittl, begnadeter Musiker und bester Entertainer. Als der Bittl die Flöte hörte, dachte er sich, das freut die Menschen in meinem Haus, das mache ich auch. Und er stieg aufs Dach und spielte Akkordeon.

Nun trug es sich zu, dass bei ihm eine Opernsängerin strandete, die nicht mehr dorthin zurück konnte, wo sie sonst sänge, wenn sie singen dürfte, aber das Staatstheater Saarbrücken hat halt gerade auch zu. Also stellte sie sich zum Bittl aufs Dach und sang. Jeden Abend um sieben.

Bald stellten sie fest, dass in diesem lustigen Haus noch weitere Menschen leben, die Musik machen können. Erst zaghaft vom jeweiligen Balkon aus, entfernte Zutat zum Treiben der Musikanten auf dem Dach. Dann fanden sie zusammen. Und nun gibt es jeden Abend um sieben Uhr ein echtes Konzert in den herrlich klingenden Innenhof hinein, dessen genaue Anschrift wir verschweigen, aber via Homepage der Pasinger Fabrik gibt es einen Stream.

Mit der Ode an die Freude geht es immer los, es folgen Chansons, Canzonetten, Valda Wilson singt "Va, pensiero", wird begleitet von Bass, Saxofon, Cello und Akkordeon, und der Gedanke aus Verdis "Nabucco" fliegt weit ins Westend hinaus, getragen von der Musik der Menschen, die sich zuvor gar nicht kannten und nun zusammen spielen. Alle Balkone sind voll, die Bewohner warten bereits auf eine Stunde Glück. Zu "Amazing Grace" läuten die Glocken im Viertel.