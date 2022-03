Von Harald Eggebrecht, Grünwald

Das Genre Klaviertrio verlangt eine Art Quadratur des Kreises, will man auf höchstem Niveau musizieren: Einerseits braucht es enormes solistisches Können bei jedem der drei, zum anderen sollen sie aus symphonischem Geist des Miteinanders Musik machen, also ein überzeugendes Ensemble bilden. Das braucht viel Probenarbeit, gegenseitige Rücksichtnahme und vor allem besondere gegenseitige Aufmerksamkeit, damit es nicht nach jeder für sich und Gott für alle klingt. Die brillante, mätzchenfreie norwegische Geigerin Eldbjørg Hemsing, der ob als Solist oder als Kammermusiker immer souveräne vitale Cellist Daniel Müller-Schott und der zuerst als hochkarätiger Bachspieler gepriesene Pianist Martin Stadtfeld boten im akustisch immer erfreulichen Grünwalder August-Everding-Saal Ludwig van Beethovens op. 70, 1, das sogenannte Geistertrio, Edvard Griegs einziges Stück für diese Besetzung, ein Andante con moto, und nach der Pause Peter Tschaikowskys monumentales einziges Trio.

Beethovens Plötzlichkeiten und heftige Kontraste, seine manchmal wilden, mit Einwürfen und Unterbrechungen gespickten Trialoge verlangen von der ersten Note an sofort volle virtuose wie geistige Präsenz des Trios. Natürlich klang das bei solchen Könnern intensiv, wachsam, im langsamen "Geistersatz" auch schon bedrohlich und unheimlich. Aber es dauerte doch, bis sich die drei zum echten Ensemble zusammenfanden, klanglich lief bei allem Engagement vor allem im Kopfsatz vieles noch nebeneinander her und nicht wie nötig aufeinander zu. Doch zunehmend wurde man vertrauter und zutraulicher miteinander, was Griegs 1878 geschriebenem Andante con moto sehr zugute kam: Ungemein dicht und einander zugewandt verwirklichten die Drei dieses leidenschaftlich und großbogig sich auslebende Stück. Tschaikowsky schätzte diese Besetzung nicht wirklich, doch zum Andenken an Nikolai Rubinstein, den Gründer des Moskauer Konservatoriums und bedeutenden Pianisten und Dirigenten, schuf er als mächtiges musikalisches Epitaph für den Freund und Künstler eben das Klaviertrio. Tatsächlich braucht es dafür drei ausgewachsene Solisten, ihre Behauptungs- und Durchhaltekraft. Hemsing, Müller-Schott und der manchmal im Fortissimo etwas übertrieben hart zupackende Stadtfeld zeigten, wie viel instrumentaler Glanz, virtuoses Feuer und weit ausholende Kantilenenmacht in diesem aufregenden Stück steckt. Den Dreien gelang eine geradezu plastische Darstellung dieser so vielgestaltigen, groß sich entfaltenden Elegie.