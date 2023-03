Alles fließt. Nichts bleibt. Es gibt nur ein ewiges Werden. Das hat so ähnlich der Philosoph Heraklit einmal gesagt. Dass das so ist, kann einen melancholisch machen. Man kann aber auch das Positive darin sehen. Über den Titel und die Musik auf seinem Debüt "Happy Floating" sagt der in Leipzig lebende, aus Südtirol stammende Saxofonist und Komponist Damian Dalla Torre jedenfalls: "Es ist ambivalent - man ist melancholisch, aber gleichzeitig auch unverhohlen hoffnungsvoll." Und er spielt damit auch auf das "kollektive Gefühl einer Generation in schwierigen Zeiten" an. Dieser Kollektiv-Gedanke spiegelt sich auf dem beim Münchner Squama-Label erschienenen Werk auch in der Besetzung wider. Insgesamt 20 Musiker sind darauf zu hören. Das Ergebnis fließt zwischen Ambient und Jazz, analog und digital, Melancholie und Optimismus. In der Milla stellt Dalla Torre das Album nun live vor.

Damian Dalla Torre, Do., 9. März, 20 Uhr, Milla-Club, Holzstraße 28, milla-club.de