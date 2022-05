Das Jewish Chamber Orchestra spielt in der Allerheiligenhofkirche.

Von Harald Eggebrecht, München

Meister fallen nicht so einfach vom Himmel, von singulären Ausnahmen wie Wolfgang Amadé Mozart einmal abgesehen. Selbst so die Musikgeschichte prägende und in sie hineinwirkende Riesenbegabungen wie Johannes Brahms oder Alexander Zemlinsky erzählen in ihren frühen Werken von den Mühen des Anfangs, manchmal von der Beklommenheit gegenüber den Größen der Vergangenheit oder der Ausstrahlung erfolgreicher Zeitgenossen. Daniel Grossmann, Gründer und Leiter des Münchner Jewish Chamber Orchestra, wies zu Beginn auf das Wechselspiel zwischen dem jungen Zemlinsky und dem Meister Brahms hin. Er setzte jedoch an den Beginn des Konzerts in der Allerheiligenhofkirche die 2. Serenade, die der junge Brahms 1860 komponierte. Ein Stück, das, hier in einer auf Transparenz bedachten Nonett-Fassung von Andreas Tarkmann dargeboten, deutlich schwerblütiger, erdfarbiger und nachdenklicher wirkt als jene Mozartschen Vorbilder, mit denen sich Brahms damals beschäftigt hatte. Die Aufführung blieb bei allem Engagement etwas verhalten und verschattet.

Nach der Pause dann sieben ausgewählte Lieder Zemlinskys nach Texten unter anderem von Paul Heyse, Jens Peter Jacobsen, Ferdiand Gregorovius und Christian Morgenstern, deren originale Klavierbegleitung Richard Dünser ausgesprochen fein und inspirierend für Ensemble arrangiert hat. Thomas E. Bauer sang nicht nur kraftvoll und geschmeidig, sondern mit eindringlich verdeutlichender Artikulation, so dass die klanglich dunkelfarbige Fiebrigkeit dieser Gedichtvertonungen, in denen es um Nacht, Traum, Schlaf und auch Tod geht, überzeugend realisiert wurde, höchst flexibel von den Musikern begleitet. Zum Abschluss spielte das Orchester das frühe Klaviertrio op. 3. (in der Ensemble-Version Richard Dünsers) von Zemlinsky, das der junge Komponist unter dem Einfluss von Brahms geschrieben hatte. Doch trotz aller Brahms-Assoziationen weist das Stück dennoch unmissverständlich in eine andere Welt aus Glut, Wildheit und auch Schrecken, in der schon Mahler und Schönberg grüßen lassen.