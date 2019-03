26. März 2019, 18:28 Uhr Konzept beschlossen Stadt beschließt Regeln für Ganztagsmodell

Im Herbst führen neun Münchner Grundschulen ein flexibles Ganztagsmodell ein: Bei der "Kooperativen Ganztagsbildung" können Eltern zwischen mehreren Ganztagsformen wählen und erhalten garantiert einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Eine verbindliche Förderzusage des Freistaats steht zwar noch aus; dennoch haben der Bildungs- sowie der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats am Dienstag einstimmig Einzelheiten beschlossen. So soll unter anderem das Mittagessen vor Ort frisch zubereitet werden, der Personalschlüssel soll sich an städtischen Horten und Tagesheimen orientieren, und die Eltern sollen höchstens 121 Euro Gebühren im Monat zahlen. Bis zu einem Einkommen von 50 000 Euro im Jahr bleibt das Angebot kostenfrei. Eingeführt wird das Modell an den Schulen an der Baierbrunner Straße, am Bauhausplatz, an der Berg-am-Laim-Straße, an der Gustl-Bayrhammer-Straße, an der Hanselmannstraße, an der Helmut-Schmidt-Allee, am Ravensburger Ring, an der Ruth-Drexel-Straße und am Schererplatz. In der Mehrzahl der Fälle übernehmen dabei die Schulen gemeinsam mit städtischen Tagesheimen und Horten die Ganztagsbetreuung. Seit Beginn dieses Schuljahrs läuft bereits ein Pilotprojekt am Pfanzeltplatz.