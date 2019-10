Polizeichef Hubertus Andrä reagiert auf Kritik an Ermittlungen gegen Migranten

"Solange die Polizei gegen die Polizei ermittelt, wissen wir doch alle, was dabei herauskommt", ruft eine Zuhörerin verärgert, als sich die Fragerunde mit Hubertus Andrä im Bellevue di Monaco bereits dem Ende entgegen neigt. Der Polizeipräsident hat am Donnerstagabend einen kurzen Vortrag gehalten, Thema: "Alles Verbrecher!? MigrantInnen und die Münchner Polizei". Er hat Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik erklärt und eingeordnet. Und er hat Stellung genommen zum Vorgehen seiner Beamten bei Rauschgiftkontrollen im Bahnhofsviertel, bei Einsätzen in Flüchtlingsheimen und bei Abschiebungen.

Von den etwa 50 Gästen im Bellevue engagieren sich viele Ehrenamtlich für Geflüchtete, sie kennen die Unterkünfte und die Zustände, unter denen Asylbewerber dort leben. Manche werfen dem Polizeipräsidenten vor, seine Leute hielten sich selbst nicht an die Werte, die Flüchtlingen bei der Integration in Deutschland vermittelt werden sollen. Dass sie rassistisch vorgingen, wenn sie Schwarze wegen Drogen kontrollieren. Und dass sie mit hartem Vorgehen bei Abschiebungen Menschen ein zweites Mal traumatisierten und in Unterkünften Konflikte selbst provozierten.

Konkret geht es um einen Einsatz in der Asylbewerberunterkunft in Krailling im Juni. Die Polizei war im Morgengrauen gekommen, offenbar auf der Suche nach sogenannten "Fremdschläfern", also nach Personen, die dort nicht übernachten dürfen. Als sich ein 18-Jähriger von der morgendlichen Durchsuchung provoziert fühlte und Beamte angriff, zog das weitere Einsätze nach sich. Polizisten hätten dabei Ehrenamtliche des Helferkreises Würmtal geschlagen und verletzt, lautet ein Vorwurf. Umgekehrt wirft die Polizei den Helfern vor, Flaschen geworfen zu haben. Das Landeskriminalamt soll nun ermitteln, wo es Verstöße und möglicherweise Straftaten der Kollegen gegeben hat.

Davon verspricht sich die verärgerte Zuhörerin nichts. Aber wer soll den Vorfall sonst untersuchen, fragt Andrä: "Wenn Sie heute gegen jemanden ermitteln wollen, dann brauchen Sie jemanden, der polizeiliche Befugnisse hat." Das ist dann eben das LKA. Und schließlich sei die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens.

Außer Kritik gibt es auch Lob aus der Runde. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass die Flüchtlinge eher der Polizei vertrauen als den Mitarbeitern der Sicherheitsdienste in den Unterkünften, sagt Serena Widmann, die sich seit acht Jahren in der Münchner Flüchtlingshilfe engagiert. "Werden die auch mal kontrolliert?" Und Moderator Stephan Dünnwald vom bayerischen Flüchtlingsrat räumt ein, die Münchner Polizei habe viel dazu beigetragen, falschen Unterstellungen gegen Flüchtlingen etwas entgegenzusetzen.