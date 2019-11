Bei einem Überholmanöver am Altstadtring sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Der 45-Jährige aus dem Raum Fürstenfeldbruck, der laut Polizei erheblich angetrunken war und keinen Führerschein hat, versuchte Samstagnacht in der Frauenstraße einen Pkw zu überholen, der wegen eines Rettungswagens im Einsatz abbremste. Der Motorradfahrer beschleunigte derart massiv, dass er die Kontrolle verlor und frontal in die Seite eines entgegenkommenden Taxis fuhr. Der 45-Jährige erlitt ein Schädelhirntrauma und zahlreiche Brüche, auch seine Beifahrerin zog sich einen Armbruch zu.