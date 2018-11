21. November 2018, 18:49 Uhr Kontrolle Polizei rettet Hunde vor illegalen Händlern

Sechs Hunde hat die Polizei am Dienstagmorgen aus einem Auto befreit und ins Tierheim gebracht. Dort wurden die Tiere, die zum Teil in einem bedenklichen Zustand waren, erst einmal gegen Tollwut geimpft, jetzt sollen sie aufgepäppelt werden. Die Transporteure, zwei 29-Jährige aus Sarajevo, hatten bei der Kontrolle auf der Autobahn nahe Brunnthal behauptet, sie wollten mit ihren Tieren lediglich zu Besuch nach München kommen. In Wirklichkeit sollten die Hunde für je 250 Euro illegal verscherbelt werden. Ein Tier war für einen Abnehmer in Norwegen. Die Papiere waren zum Teil gefälscht.