Das Bayerische Staatsorchester sei nun seine Familie, sagt Blai Gumi Roca lächelnd, wunderbare Kollegen, ein Zuhause. Seit fünf Jahren ist der strahlende junge Mann aus Katalonien, Jahrgang 1997, Solokontrabassist, der jüngste, der diese Position im Orchester erlangt hat. Und was für ein Musiker! Das konnte man im Cuvilliés-Theater erleben, als Blai Gumi Roca mit Kollegen einen Abend gestaltete, an dem er den Kontrabass in vielerlei Facetten grandios vorgeführt hat. So als Basisinstrument in Hans Pfitzners 1945 entstandenem Sextett, das der Komponist selbst eine „Suite“ nannte und das mit seinen Tanzrhythmen an Serenadenmusik erinnert. Das liegt auch an der Klarinette (Markus Schön), die zu Kontrabass, Violine (Immanuel Drißner), Viola (Adrian Mustea), Cello (Jakob Spahn) und Klavier (Alessandro Praticò) hinzukommt.

Oder Roca zeigte, wie der Kontrabass sich in ein Virtuoseninstrument verwandelt in Gioachino Rossinis Duetto zusammen mit Jakob Spahn am Violoncello. Rossini schrieb dieses brillante Stück für den berühmten Bassisten Domenico Dragonetti. „Der spielte auf einem dreisaitigen Bass, die tiefste Saite ließ er weg“, erklärt Blai Gumi Roca. Er selbst nutzt einen viersaitigen Bass des Münchner Geigenbauers Stephan Thumhart, rund 200 Jahre alt, ein Instrument, dem Blai einen wunderbar klangschönen Gambenton entlockt, der von ferne an das tiefe Summen einer Hummel erinnern kann. „Diesen Thumhart-Bass spiele ich auch im Orchester, wenn es nicht um Richard Strauss oder Wagner geht.“ Im Operngraben spiele er mehr in Griffbrettnähe, „weil man auf die Sänger achten muss und sie begleitet. Hockt man auf dem Podium bei einer Symphonie, dann geht es näher zum Steg, man spielt da präsenter, direkter.“

Von klein auf sei der Bass sein Liebling gewesen, erzählt Roca. Die Initialzündung löste der Besuch eines Musikers aus Kuba aus. Beide Eltern spielen Klarinette, der Vater ist zudem Professor für Komposition und Improvisation in Barcelona. Dass befreundete Musiker ins Haus kommen, war und ist da selbstverständlich.

„Luis Cojal war zwei Meter groß, schwarz und trug den Kontrabass auf dem Rücken.“ Abends wollten Blai und seine Schwester nicht ins Bett, doch Luis Cohal kam mit dem Bass ins Schlafzimmer. „Das Licht war aus, und wir sahen im Dunklen nur seine Zähne und Augen, während er uns ein Wiegenlied sang und dazu Bass spielte!“ Am nächsten Morgen baute sich der kleine Blai vor der Mutter auf: „Ich will Kontrabass lernen und schwarz sein!“ Nun, das mit dem Kontrabass ließ sich lösen. „Ich bekam ein Cello mit Basssaiten bespannt und in Quarten gestimmt.“ Bald schon zog die Familie als kleine Band erfolgreich über die Dörfer. Der Vater spielte Klarinette, die Mutter Akkordeon, die Schwester Violine und Blai Kontrabass. Kein Wunder, dass Roca so eine unwiderstehlich natürliche Bühnenpräsenz hat, ohne Mätzchen oder Stargehabe.

Angefangen hat Blai Gumí Roca mit einem modifizierten Cello. Hier spielt er schon einen kleinen Kontrabass. (Foto: Privat)

Blai ist die katalanische Version von Blasius. „Ich fühle mich in München daher sehr wohl, denn der Nordturm der Frauenkirche wird ja Blasi genannt!“, sagt er lachend. Er hat hier nach den Ausbildungsanfängen in Barcelona an der Hochschule für Musik und Theater studiert bei Nabil Shehata, Wies de Boevé and Philipp Stubenrauch. Und er hat in den Orchesterakademien der Staatsoper und des BR-Symphonieorchesters mitgewirkt, bevor er das Probespiel beim Staatsorchester gewann.

Er spielt mit sogenannter deutscher Bogenführung, der Bogen wird mit Gambengriff bewegt im Gegensatz zu französischen Orchestern, bei denen der Obergriff, also wie beim Cello, üblich ist. „Es gibt auch Bassgruppen in amerikanischen und anderen großen Orchestern, wo beide Bogengriffarten verwendet werden. Doch wer den deutschen Griff gelernt hat, sattelt nicht um. Obwohl bei französischer Musik manchmal der Obergriff günstiger wäre, weil da weniger Gewicht auf den Saiten liegt“, erklärt Blai Roca.

Dass er stets auf der Suche nach Literatur für sein Instrument ist, versteht sich von selbst. So spielte er mit den Kollegen Edoardo Silvi, Flöte, und Adrian Mustea, Viola, das originelle Concertino von Erwin Schulhoff, der die reizvolle Nichtmischung aus höchstem und tiefstem Orchesterinstrument mit der Viola in der Mitte 1925 schrieb, ein witziges viersätziges Stück. Neben vier Duos für Violine (Clara Scholtes) und Bass vom Tango-nuevo-Meister Astor Piazzolla bot Blai ein Wiegenlied, das sein Vater komponiert hat, der seinen Sohn danach mit dem Publikum und gemeinsam mit vielen Angehörigen und Freunden aus Barcelona gebührend feierte.

Auch Jazz und Improvisation interessieren den jungen Meister: „Improvisieren habe ich von Kindesbeinen an gelernt vom Vater.“ So endete der Abend mit dem souverän musizierten rhythmisch raffinierten Divertimento von Oriol Cruixent für Bass, Klarinette, Klavier und Schlagzeug (Claudio Estay), und Blai Gumi Roca ließ den Kontrabass wirbeln.