Von Rita Argauer

Es dröhnt dunkel vom Königsplatz herüber zur Musikhochschule. Die Autoschau IAA beginnt, am Nachmittag wird gesoundcheckt. Was hört man 50 Meter weiter davon? Die Bässe. Womit wir beim Thema wären. Denn auch in der Musikhochschule geht es an diesem Dienstagnachmittag um Bässe. Es findet das Semifinale im Fach Kontrabass des ARD-Musikwettbewerbs 2023 statt. Wie wichtig der Bass als Grundlage fast aller Musik ist, ob beim IAA-Pop oder im Symphonieorchester, ist klar. Der Bass gibt den harmonischen Boden und bewirkt die physische Präsenz von Musik beim Hörer.