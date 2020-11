Das städtische Gesundheitsamt bekommt bei der Kontaktnachverfolgung im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiterhin Unterstützung von der Bundeswehr. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek begrüßte am Mittwoch 30 neue Soldatinnen und Soldaten. Somit sind es nun insgesamt 57 Bundeswehr-Mitglieder, die noch bis mindestens 4. Dezember in dem Amt tätig sein werden. Eigentlich sind sie Militärmusiker des Gebirgsmusikkorps oder gehören zum medizinischen Fachpersonal. Sie alle sind geschult als sogenannte Containment- oder Epidemiologie-Scouts. Mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer Erfahrung seien die Soldatinnen und Soldaten eine wertvolle Verstärkung für die Behörde, sagte Zurek. Wegen der hohen Anzahl an täglichen Neuinfektionen sei das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Kontakten an der Grenze der Belastbarkeit. Schon seit Ende September bekommt München Amtshilfe von der Bundeswehr. Für Unterbringung und Verpflegung der Soldaten im ersten Einsatz zahlte die Stadt 200 000 Euro; das Geld will sie sich vom Freistaat zurückholen.