Detailansicht öffnen Bisher wegen der Corona-Pandemie noch nicht wieder freigegeben: Freibäder wie das Münchner Schyrenbad. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Bayern darf wieder raus" vom 6. Mai:

Dramatisches Sportdefizit

"Schwimmbäder bleiben bis auf Weiteres geschlossen." So nachvollziehbar diese Entscheidung aus epidemiologischer Sicht erscheint, so schlimm bis dramatisch ist sie für Menschen, die das Schwimmbad dringend brauchen. Mir scheint die Ansicht vorzuherrschen, Schwimmbäder seien ausnahmslos der Kategorie "fröhliches Planschen in badewannenwarmem Wasser" zuzuordnen, deren Öffnung folglich problemlos verzichtbar. Es gibt aber neben der großen Zahl der Erholungssuchenden und Sportschwimmer die freilich vergleichsweise geringe Zahl der Dauerrehabilitationsschwimmer. Während für erstere der Verzicht zweifellos ärgerlich sein mag, und die Gruppe der Sportschwimmer auf andere Möglichkeiten der Leistungserhaltung ausweichen kann, sind diejenigen, denen es gelingt, sich ihre Gesundheit mithilfe eines regelmäßigen, oft harten Trainings im Schwimmbad zu erhalten, seit Wochen gezwungen, hilf- und ausweglos zuzusehen wie sich die eigene körperliche Leistungsfähigkeit kontinuierlich verschlechtert.

Ich selbst bin von den Folgen dieser Einschränkungen massiv betroffen und mir stinkt's gewaltig, wenn ich lese, dass man Sportarten wie Golf, Tennis, Segeln und Reiten generös wieder erlaubt - da braucht's keine Konzepte, wie hätte man sich da je anstecken sollen? -, aber Menschen vergisst, für die die Benutzung eines Schwimmbades weder Sport noch Freizeitvergnügen ist, sondern eine sehr existenzielle Angelegenheit. Jutta Fuchs, München

Besser aufpassen

Schon in der Vergangenheit musste ich im Einkaufsbereich der Isoldenstraße in München feststellen, dass der gewohnte Alltag wohl wieder zurückgekommen ist. Im Ladenbereich des Edeka waren viele Kinder, welche die Verkaufsfläche wohl als Spielplatz empfunden haben. Die Eltern sehen alles ganz gelassen beziehungsweise haben sich nicht um die Kinder gekümmert. Die Kinder nehmen Waren aus den Regalen, legen diese dann wieder zurück, und so weiter. Der Shizoo-Laden fast nebenan hat ebenfalls den Eindruck vermittelt, dass es kein Corona-Leben mehr gibt. Vor und in dem Laden waren Gruppen von Leuten.

Positiv: Beim Abendlauf (21 Uhr) an der Isar (Stauwehr Oberföhring) waren ausnahmsweise mal keine versteckten Isartreffen mit Grill oder ähnlichem.

Fazit: Wir alle haben ein Ziel, und der Ministerpräsident von Bayern hat sehr viel Engagement gegeben, dass wir in Bayern die Situation gut meistern. Wir alle bezahlen dafür einen hohen Preis. Wollen wir das jetzt wirklich so schnell wieder kaputt machen, und unsere Ziele in München/Bayern dadurch nicht erreichen? Helmut Frei, München