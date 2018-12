3. Dezember 2018, 18:32 Uhr 54 Konsumenten gefasst Drogenrazzia bei Techno-Party

Kokain, Ecstasy, Aufputschmittel: Beim "Contact"-Festival der Techno-Szene auf dem Zenith-Gelände im Münchner Norden hat die Polizei am Samstagabend 54 zum Teil äußerst aggressive Drogenkonsumenten erwischt, unter ihnen auch elf mutmaßliche Dealer. 20 Beamte hatten zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht gezielt kontrolliert, "da bereits bei zurückliegenden Veranstaltungen gleicher Art Drogenkonsum festgestellt werden konnte", wie ein Sprecher sagte. Besonders hart würden die Strafen ausfallen, sollte sich herausstellen, dass Dealer Ecstasy und Amphetamin an Minderjährige verkauften. Die Polizei griff nämlich zwei 16-Jährige auf, als diese gerade Drogen konsumierten. Der Zugang zum Festival-Gelände stand nach Angaben des Veranstalters indes nur Volljährigen offen. Man gehe davon aus, so ein Sprecher des Veranstalters, "dass es sich hier um Jugendliche handelt denen entweder der Einlass verwehrt wurde oder diese sich außerhalb des Veranstaltungsgeländes aufgehalten haben". 20 Personen erhielten wegen ihres vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums und wegen "rüpelhaften Verhaltens" Hausverbot durch den Veranstalter.