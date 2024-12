Am Ende war sie es, die die Jury überzeugt hat. Elisabeth Tonev heißt die Trägerin des Konstanze-Vernon-Preis 2024. Die 10000 Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den wichtigsten des Balletts hierzulande und wird in zweijährigem Turnus an herausragende Tänzerinnen und Tänzer vergeben, die am Beginn einer internationalen Karriere stehen. Der Preis wurde ihr am Sonntag bei der Herbstmatinee der Heinz-Bosl-Stiftung verliehen.