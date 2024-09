Interview von Oliver Hochkeppel

Nachdem er einen Rückenwirbelbruch – „ich bin in einer öffentlichen Sauna in Basel ausgerutscht“ – in seiner zweiten Heimat Italien einigermaßen auskuriert hat, geht der Liedermacher Konstantin Wecker wieder auf Tour. Los geht es am 4. Oktober in Straubing und am 5. Oktober 2024 im Circus Krone in München. Waren schon seine jüngsten Programme und Alben sehr biografisch, so stehen nun bei „Der Soundtrack meines Lebens“ – ein Live-Mitschnitt vom einmaligen Auftritt mit Orchester beim Tollwood-Festival ist bereits Ende Mai als Doppelalbum erschienen – Weckers Kompositionen für Film und Fernsehen im Fokus. Scores von „Die Weiße Rose“ und „Peppermint Frieden“ bis zu „Schtonk“ und „Kir Royal“, die deutsche Filmgeschichte akustisch mitgeschrieben haben. Der 77-Jährige blickt dabei nicht nur auf das eigene Schaffen der vergangenen 50 Jahre zurück, sondern verbeugt sich auch vor Schauspiel- und Regie-Stars wie Margarethe von Trotta, Senta Berger, Mario Adorf, Helmut Dietl oder Michael Verhoeven.