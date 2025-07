Es war das einzige Mal, dass es an diesem besonderen Abend während des Festspiel-Konzerts mit Konstantin Krimmel im Prinzregententheater Applaus gab: als Maren Ulrich den süffisanten Text von Heinrich Heine vortrug, der die Allgegenwart des Hits aus Webers „Freischütz“ im täglichen Leben persiflierte und Krimmel in schönster Altstimme „Wir winden dir den Jungfernkranz“ dazu sang.

Der 32 Jahre junge Bariton Krimmel, sein kongenialer Mitstreiter am Flügel, Ammiel Bushavitz, und die Rezitatorin Maren Ulrich hatten sich einen literarisch-musikalischen Abend ausgedacht, der neben Schubert-, Schumann- und Liszt-Liedern verschiedene Texte vorstellte, die sich mal mehr, mal weniger auf die Musik bezogen.

Krimmel begann mit Liszt („Im Rhein im heilgen Strom“, „Die Loreley“) und reizte die Dynamik vom dreifachen Piano bis zum dreifachen Forte aus. Er konnte ebenso ganz zurückhaltend agieren, wie er in die Emotion ging, das war auch bei Schuberts „Die Stadt“ und „Am Meer“ so, die unmittelbar in Liszts „Vergiftet sind meine Lieder“ übergingen. Franz Schuberts abgründiger „Doppelgänger“ wiederum schloss nahtlos an „Ihr Bild“ an.

Ganz balladesk wurde es dann mit „Die beiden Grenadiere“ und der schaurigen Mär vom blasphemischen Belsatzar, den seine Knechte schließlich umbringen. Ganz langsam und leise wurde Krimmel, kostete das schaurige Geschehen voll aus. Tief in die Seele bohrte dann auch der gewichtige „Atlas“, seine niederschmetternde Essenz: „Du stolzes Herz (…) jetzo bist du elend“.

Mit „schöne Wiege meiner Leiden“ und dem seligen „Mit Myrthen und Rosen“ ging ein Abend zu Ende, der mutig dem manchmal ganz nüchternen Fluss des Singens eine sehr pointierte Rede, Mimik und Gestik an die Seite stellte. Manchmal war das des Guten zu viel, während Krimmel und der großartige Pianist Ammiel Bushakewítz mit seinem ungemein differenzierten Spiel tief loteten und die große Erregung sich manchmal fast in einem Schrei entlud. Großer Beifall und „Eine Lotusblüte“ als Zugabe.