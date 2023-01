Von Evelyn Vogel

"Don Juan Morales fühlte sich in bester Form ... und er begann, seine neue Macht zu genießen." Dass diese politische Macht in keiner Weise demokratisch legitimiert ist, schert Don Juan zunächst nicht. Im Gegenteil. Der venezolanische Kaffeeplantagenbesitzer, der aus Misstrauen gegenüber der Politikerkaste als Herrscher ohne Mandat die Geschicke des Städtchens Rubio regelt, verweigert sich zunächst hartnäckig der Politik und hält seinen Weg für den besseren. Wie diese Haltung am Ende, nach einem Kaffee mit dem Präsidenten, in eine Katastrophe führt, zeigt Konrad Bernheimer alias Conrado Rubio in seinem neuen Buch "Plaza Bolivar".

In dem gegen Ende des 20. Jahrhunderts spielenden autobiografisch gefärbten Roman führt der in Venezuela geborene Bernheimer vor Augen, wie sehr das Land, das ihm so sehr am Herzen liegt, heruntergekommen ist. Die Bernheimers besaßen selbst eine Kaffeeplantage. Mit vier Jahren kam er nach dem Tod des Vaters zusammen mit seiner Mutter und den Geschwister nach München, aus dem die Nationalsozialisten die Familie vertrieben hatten. Über die Geschichte der Familie hat Bernheimer in seinem Buch "Narwalzahn und Alte Meister" geschrieben, dem er die "Gebrauchsanweisung fürs Museum" und den Kunstkrimi "Tödliche Gemälde" folgen ließ.

In Rubio, dem Geburtsort der Mutter, besaß er einst ein Haus, in dem die Familie viele Sommer verbrachte. Der Plan war, sich nach seiner Kunsthändlerkarriere als Plantagenbesitzer in Rubio zur Ruhe zu setzen. Doch die Tage der Patróns sind lange vorbei. Die politische Situation, der wirtschaftliche Niedergang Venezuelas von einem der reichsten Staaten zum Armenhaus Südamerikas, Korruption und Drogenhandel haben die Gesellschaft und viele Leben zerstört - und auch Bernheimers Vorstellung von einer Zukunft dort zunichte gemacht. Inzwischen hat er die Kaffeeplantage zwei Mitarbeitern überschrieben, wie er im Nachwort erklärt. Und ist damit noch weiter gegangen als im Roman selbst.

Detailansicht öffnen In vielen Städten Venezuelas wurde die Plaza Mayor, hier in Caracas gemalt von Camille Pissarro, zur Plaza Bolívar umbenannt. (Foto: Alamy / Mauritius images)

Don Juan und der Zeitungsverleger Torres - sie wirken zusammen wie das Alter Ego des Autors. Der barocke Genussmensch, der auch mit einer gewissen Naivität und Gutmütigkeit durchs Leben schreitet, wird von dem politisch aufgeklärten Intellektuellen, der strategisch agiert und weiß, wie gefährlich verletzte Eitelkeit, aber auch Naivität sein können, ergänzt.

Don Juan entscheidet als Graue Eminenz zwar nur zum Besten der Gemeinschaft und schafft es, einen Wandel in der von Korruption, Vetternwirtschaft und Drogenhandel zerstörten Gesellschaft einzuleiten, doch so unbestechlich, wie er zu sein glaubt, ist er nicht. Als er von den Vorzugsbehandlungen und Vergünstigungen erzählt, die er plötzlich erfährt, dämmert ihm, dass er gegen die "strengen Prinzipien der Unbestechlichkeit verstoßen" hat. Dass er sich ebenso manipulativ verhält wie die Politiker, die er so verachtet, merkt er erst zu spät. Ebenso wie sehr er sich mit seinem Verhalten die Männer, die auf ihn gesetzt hatten, zu Feinden gemacht hat. Auch wenn er nach dem Vorbild der enttäuschten Geliebten - eine kleine Side-Show zum Schmunzeln - hätte vorgewarnt sein müssen.

Fakten und Fiktion fließen ineinander, der Autor bringt den Leserinnen und Lesern ein Stück weit das moderne Venezuela unter Chávez und Maduro, aber auch eine längst untergegangene Epoche, die der Plantagenbesitzer näher. Bernheimer hat sich mit dem Buch seine Liebe zu dem Land und seine Enttäuschungen etwas wehmütig, mitunter zornig, doch auch recht unterhaltsam von der Seele geschrieben.

Conrado Rubio: Plaza Bolivar, Verlag Langen-Müller 2022, 288 S., 24 Euro