Die Initiativgruppe engagiert sich in der interkulturellen Bildung. So wichtig das Engagement ist, auf dem Immobilienmarkt ist der Verein kein gefragter Mieter. Die Verantwortlichen würden gerne in die frühere Viehhofbank ziehen. Doch CSU und SPD haben andere Pläne

Von Anna Hoben

Dass die Mieten in der Stadt unbezahlbar werden, macht sich auch bei sozialen Einrichtungen wie der Initiativgruppe (IG) bemerkbar. Unter dem Dach des Vereins mit dem eher abstrakten Namen sind vielfältige Aktivitäten zur interkulturellen Begegnung und Bildung gebündelt. Seit 1971 - also schon fast seit einem halben Jahrhundert - gibt es die Initiative, die engagierte Bürger einst gegründet haben, um Schülerinnen und Schülern ausländischer Herkunft zu gleichen Chancen in Schule und Beruf zu verhelfen wie einheimischen Kindern. Längst ist die Bandbreite noch viel größer geworden; das Programm erstreckt sich mittlerweile vom Kleinkind bis zur Seniorin. Sprach- und Qualifizierungskurse für Erwachsene gehören ebenso zum Angebot wie eine Kinderkrippe, Jugendsozialarbeit an Schulen, Deutschkurse für Flüchtlinge ohne Zugang zu Integrationskursen und Veranstaltungen zum Thema Migration.

Seit 2006 ist die IG zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs beheimatet. Doch dort habe man es zunehmend schwer, sagt Lourdes María Ros de Andrés, geschäftsführender Vorstand. Die Nachbarschaft störe sich an der Lautstärke und Frequenz des Publikumsverkehrs. Man spüre zudem zunehmend Ressentiments gegenüber Migranten. Vor Kurzem sei der Behindertenaufzug mutwillig aus der Wand gerissen worden und müsse nun für viel Geld repariert werden. "Das zeigt, dass wir hier nicht mehr wohlgelitten sind", sagt Ros de Andrés. Mit dem Vermieter befindet sich die IG in einem Rechtsstreit, den sie in erster Instanz gewonnen hat. Trotzdem stellt sie sich darauf ein, dass sie eines Tages ein neues Domizil brauchen wird.

Die Initiativgruppe bietet unter anderem Integrationskurse für Frauen an. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Bestens dafür geeignet wäre laut Lourdes María Ros de Andrés die ehemalige Viehhofbank im Schlachthofviertel. Zum einen handle es sich um ein zentrales und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbares, aber dennoch isoliert stehendes Haus - ohne Nachbarschaft, "von deren Wohlwollen wir abhängig sind". Denn bei der Initiativgruppe gehen jeden Tag bis zu 300 Menschen ein und aus, dazu kommen die 72 Kinder in der Krippe. Die Abendveranstaltungen besuchen schon mal 100 Leute. "Wir brauchen ein Haus, in dem das alles möglich ist." Zum anderen wäre der Verein glücklich über die Stadt als Vermieter, "weil wir eine dauerhaft bezahlbare Miete brauchen". Zudem seien die Maßnahmen der Initiativgruppe etwa zur Hälfte städtisch finanziert. Für die Stadt München würde eine Kostenexplosion durch mindestens die Verdopplung der Miete auf dem freien Markt zu hohen Belastungen und möglicherweise auch zur Notwendigkeit führen, die Förderung der IG zu reduzieren, sagt Ros de Andrés.

"Auch freie Maßnahmen mit festen Teilnehmersätzen könnten so nicht mehr finanziert werden." Der Vermieter eines anderen Hauses, für das sich die IG interessierte, habe sie übrigens gar erst nicht kennenlernen wollen. Nach solchen Erfahrungen sei man umso glücklicher über den neuen Standort an der Arnulfstraße, der nächste Woche eröffnet wird, der dortige Vermieter schätze den Verein und seine Zielgruppe. Ziel sei es, langfristig drei feste Standorte zu haben. "Wir beschäftigen uns seit 2016 so viel mit Standorten, es ist wichtig, dass das endlich aufhört, dass wir Sicherheit haben und Ruhe einkehrt", sagt Lourdes María Ros de Andrés.

Der Verein möchte gern in die alte Viehhofbank im Schlachthofviertel ziehen. Doch das Gebäude ist auch bei anderen begehrt. (Foto: Stephan Rumpf)

Tatsächlich sieht es nun allerdings so aus, als würde zumindest der Wunsch, ins Schlachthofviertel zu ziehen, platzen. Längst hat um das sanierungsbedürftige, aber begehrte Gebäude der alten Viehhofbank, die seit etwa 20 Jahren leer steht, ein Ringen begonnen. Auch andere soziale und künstlerische Initiativen haben sich um die Nutzung beworben, darunter der Förderverein Forum Humor und Komische Kunst. Er hat das Haus für sein geplantes interaktives Humormuseum auserkoren. Zu den vielen prominenten Unterstützern dieser Idee gehören Gerhard Polt und Eckart von Hirschhausen.

Wer den Zuschlag erhält, entscheidet der Stadtrat. Und es sieht alles nach einer Entscheidung zugunsten von Witz und Heiterkeit aus. Die CSU sieht in der alten Viehhofbank die bestmögliche Heimat für das Forum Humor. Und auch die SPD spricht sich nun für diese Lösung aus. Das Kommunalreferat solle ein Konzept dafür vorlegen, die Stadtverwaltung darauf hinwirken, dass sich auch der Freistaat Bayern "mit einem nennenswerten Betrag" an den Betriebskosten beteiligt. Gleichzeitig solle das Kommunalreferat neue Räume für die Initiativgruppe suchen - "für eine gemeinsame Nutzung mit dem Forum Humor wäre die ehemalige Viehhofbank nicht geeignet", teilt die Fraktion mit. Die IG sei aber ein wichtiger Akteur in der Integrationsarbeit und suche schon lange vergebens nach einem Ort. "Die Landeshauptstadt München soll hierbei unterstützen." Sieht so aus, als gehe die Suche von vorne los.