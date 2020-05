Kiffer greift Einsatzkräfte an

Ein rabiater Kiffer, der die Durchsuchung seiner Wohnung verhindern wollte, hat einen Polizisten mit einem gezielten Faustschlag verletzt. Die Polizei war eigentlich wegen nächtlichen Lärms in das Mehrfamilienhaus an der Knorrstraße gerufen worden - im Hausflur roch es jedoch derart intensiv nach Marihuana, dass die Beamten an der vermuteten Quelle, der Wohnung eines 27-Jährigen, klopften. Der ihnen entgegenschlagende süßliche Schwall veranlasste sie zu der Durchsuchung, bei der mehrere hundert Gramm gefunden wurden.